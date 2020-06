Nicola Vivarelli in dolce compagnia, vacanza romantica senza Gemma: è davvero finita tra i due? (FOTO)

Negli ultimi gironi si è parlato molto di una crisi tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. Il corteggiatore della torinese si è sempre dichiarato interessato alla settantenne ma qualcosa pare non abbia convinto la dama. Fonti molto vicine a Gemma dichiarano che quest’ultima abbia deciso di sospendere la frequentazione con il giovane e continuare ad andare avanti per la propria strada.

Infatti a confermare tali voci ci sarebbero delle immagini, pubblicate proprio da Nicola Vivarelli sul suo profilo Instagram. L’ufficiale della marina è partito per un week end ‘romantico’ e in ‘dolce’ compagnia. Vediamo nei dettagli di chi si tratta.

Nicola Vivarelli in vacanza ma senza la dama di Torino

Nicola Viverelli secondo alcune indiscrezioni sarebbe stato ‘scaricato’ da Gemma Galgani. Il 26enne di Forte dei Marmi, però, non si è fatto prendere dallo sconforto e come mostrano delle immagini da lui postate ha deciso di prendersi qualche giorno di relax. Insieme al suo amico Alex è partito in treno e ora si sta godendo lo splendido mare di Monterosso.

Nicola Vivarelli e il suo amico dopo un lungo periodo di quarantena hanno deciso di trascorrere un week end insieme tra mare e tanto sole. Diversamente dagli altri ragazzi della sua età Sirius pare ami più la tranquillità e la scelta della località balneare ne da la conferma. (Continua dopo la foto)

Ennesima delusione per Gemma Galgani

Se Uomini e donne è andato in pausa, la storia tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli continua invece ad appassionare i fan. I due sono stati infatti beccati diverse volte insieme e proprio durante il loro ultimo week end avrebbero litigato. La dama torinese, si sarebbe resa conto che le sue prospettive di vita potrebbero essere un ostacolo per il loro futuro insieme.

D’altronde tutti i partecipanti del noto programma di Maria De Filippi, compresi Tina e Gianni, hanno tentato di far riflettere in passato la torinese, evitandole un ennesima delusione. Peccato però che Gemma abbia sempre dimostrato di essere decisa a proseguire dritta per la sua strada e a quanto pare è rimasta ‘fregata’. Per ora, per scoprire cosa realmente sia accaduto tra i due bisognerà attendere l’inizio i Uomini e donne a settembre o tanto meno qualche dichiarazione spontanea della Galgani.