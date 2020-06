Scintilla e le nozze di Elena Morali con Luigi Favoloso

Scintilla, la reazione dopo la notizia del matrimonio segreto

Scintilla, proprio come tutti noi ha saputo da qualche giorno che Elena Morali e Luigi Mario Favoloso sono convolati a nozze in segreto in Tanzania. La ragazza e Luigi Mario stanno insieme da qualche mese. Lei ha condiviso con Scintilla una lunga storia d’amore, proprio per questo la notizia della sua convivenza con Favoloso aveva un po’ lasciato senza parole tutti quanti.

Adesso la news circa il matrimonio improvviso ha letteralmente sconvolto i suoi follower. In molti non credevano alla relazione, adesso non è cambiato molto, se non che il fatto che le critiche nei loro confronti siano aumentate di brutto. Il suo ex fidanzato però ha deciso di non parlare e non esprimere il suo parere circa la relazione ed il recente matrimonio.

Scintilla ed Elena Morali sempre al centro del gossip, ecco le sue ultime dichiarazioni

Scintilla ed Elena Morali sono stati insieme per tantissimi anni, in molti non hanno creduto in lei ed alla sua buona fede o comunque all’interesse nei confronti di lui. Secondo il parere dei follower, stava insieme a Scintilla soltanto per interessi economici legati alla fama, alla tv. Non per niente la loro relazione è giunta a conclusione perché nel frattempo stava con un altro ragazzo, Daniele Di Lorenzo. Poi lasciò entrambi per arrivare a questo epilogo.

Scintilla adesso ha preferito non dire nulla per quanto riguarda il matrimonio. L’unica dichiarazione è arrivata subito dopo la fine della storia con la donna, quando si è lasciato andare ad uno sfogo su Instagram per spiegare ai suoi follower cosa è successo. Nello sfogo, diceva di essere sempre stato innamorato di lei, di averla amata con tutto se stesso, di amarla ancora, di aver cercato in tutti i modi di aiutarla durante i momenti difficili. Poi però è stato ricambiato così.

Nessuna considerazione per non darle spazio e attenzioni che non merita

La decisione di non considerarla, di non dire la sua, di non parlare delle decisioni prese dalla Morali, secondo molti potrebbero essere legate al fatto che l’uomo non voglia darle alcune considerazione, nessuna opportunità di parlare di loro in TV. Vista la scelta di sposarsi in gran segreto superando le critiche, questa volta Elena potrebbe essere sincera. Così come anche Luigi Mario Favoloso nei suoi confronti.

La promessa di matrimonio della ragazza è una promessa sincera, che parte dal cuore. Elena dice che per stare con lui ci vuole tanta pazienza ma ogni giorno capisce di amarlo sempre di più. Tutto nonostante i pregi e difetti del suo carattere.