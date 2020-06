Una Vita, trama 25 giugno 2020: Lucia abbandona Telmo

Grande attenzione per la storia tormentata di Lucia e Telmo nella puntata di domani della soap Una Vita. Nell’episodio di giovedì 25 giugno 2020, il Martinez verrà a sapere che la sua amata è affetta da una grave malattia che non le lascerà scampo. Dopo aver parlato con Ursula, l’ex religioso deciderà di non lasciare Acacias, nonostante la Alvarado l’abbia pregato di partire con Mateo per salvarsi da Eduardo.

Intanto, Lucia continuerà ad essere trattata male dal perfido marito, all’oscuro delle sue condizioni di salute. Eduardo proverà a tentare un approccio con lei, ma non otterrà nulla. Nel frattempo, Felipe dovrà fare i conti con la verità sulla morte di Celia.

Una Vita puntata del 25 giugno 2020 su Canale 5

Stando alle anticipazioni della soap opera capolavoro di Aurora Guerra in onda su Canale 5 domani, Telmo non potrà credere che la sua fuga d’amore non sia andata a buon fine. L’uomo pensava finalmente di coronare il suo sogno, ma la lettera e le parole di Lucia lo hanno riportato alla cruda realtà. La Alvarado ha poco da vivere e tra qualche settimana lo lascerà per sempre. Stando agli spoiler di Una Vita, Lucia affronterà con coraggio questa dura prova, dimostrando ancora una volta la sua tempra.

Nella puntata di domani della soap Una Vita, Lucia verrà importunata da Eduardo. Dopo averle tolto la libertà perché scoperta in compagnia di Telmo, l’uomo ricomincerà a maltrattarla, ignaro delle sue condizioni gravi di salute. Lucia si spaventerà e capirà quanto suo marito possa essere pericoloso. A quel punto, sarà costretta a prendere una decisione dolorosa.

Lucia lascia il suo amato Telmo

Continuando con le anticipazioni di Una Vita, Lucia rifletterà sul da farsi. Sa che le rimane poco tempo ma è anche consapevole che Eduardo è pronto a vendicarsi di Telmo, se solo sapesse che è ancora ad Acacias e che ha intenzione di starle accanto. Lucia, sofferente, prenderà la decisione di lasciare il Martinez, così da proteggerlo e dare un futuro anche al piccolo Mateo. L’ex religioso però, non accetterà mai di essere stato messo da parte e vorrà sapere le vere ragioni.

Infine, nella puntata di domani giovedì 25 giugno 2020 di Una Vita, Felipe verrà a sapere tutta la verità su Celia. A raccontare ogni dettaglio saranno Ramon e Fulgencia, la tata che curò Milagros nei suoi primi giorni. L’avvocato resterà senza parole e penserà che i due gli abbiano mentito anche se dovrà ricredersi davanti all’evidenza.