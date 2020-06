Tempesta d’amore anticipazioni 6-12 luglio 2020: Henry e Jessica sposi

Saranno ricche di colpi di scena le puntate di Tempesta d’amore che andranno in onda su Rete 4 dal 6 al 12 luglio 2020. Stando alle anticipazioni degli episodi programmati per la settimana prossima, Franzi sarà alle prese con la difficile e sofferta decisione che cambierà per sempre la sua vita. La ragazza potrebbe lasciare il Fürstenhof per avviare un nuovo progetto lavorativo.

Finalmente ci sarà il tanto atteso matrimonio tra Jessica ed Henry. La cerimonia sarà emozionante e i due sposi saranno circondati dai loro cari. La presenza più importante sarà quella di Marianne. Tuttavia, un imprevisto potrebbe rovinare i loro dolci piani.

Tempesta d’amore, le trame delle puntate settimanali dal 6 al 12 luglio 2020

Stando agli spoiler della seguita soap opera tedesca, la situazione sentimentale di Linda non sarà rosea nemmeno questa settimana. Andre ha paura che la donna possa ricevere una delusione cocente, visto che in passato è già stata tradita. A tal proposito, Andrè e Werner avranno un incontro chiarificatore. Nelle puntate di Tempesta d’amore dal 6 al 12 giugno 2020 inoltre, Annabelle e Dirk continueranno la loro losca collaborazione.

Come svelano le anticipazioni di Tempesta d’amore, Christoph sarà piuttosto perplesso di fronte allo strano atteggiamento di Annabelle, che non promette nulla di buono. Nel frattempo, Natasha riceverà una brutta notizia. La giovane deve supportare suo padre, affetto da demenza senile. Purtroppo, l’uomo sparirà nel nulla senza lasciare traccia e gettando la figlia nello sconforto totale. Che fine avrà fatto?

Franzi rifiuta una nuova proposta di lavoro

Proseguendo con le anticipazioni degli episodi di Tempesta d’amore della prossima settimana in onda su Rete 4, Franzi avrà le risposte che voleva. La ragazza riceverà una bella proposta di lavoro, ma qualcosa la farà insospettire. Franzi inizierà a pensare che sia stato Tim ad offrirle l’occupazione. Ferita nell’orgoglio, finirà per rifiutare la proposta, anche se a mente fredda si pentirà di aver agito d’impulso. A quel punto, Robert le darà una seconda chance.

Infine, nelle puntate di Tempesta d’amore dal 6 al 12 giugno 2020, Walter crederà che sua moglie Poppy sia ancora viva. Purtroppo, le azioni dell’uomo sembreranno crudeli agli occhi di Natasha. La giovane capirà quanto sia grave la situazione clinica di suo padre solo dopo un incidente ai suoi danni. Andrè continuerà ad essere geloso di Linda, credendo che si sia avvicinata a Dirk. I due avranno un confronto e la scenata dell’uomo non le piacerà affatto. Linda infatti si sentirà presa di mira, mentre vorrebbe che l’uomo che ama le desse fiducia.