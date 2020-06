Gianni Sperti lancia frecciatine contro ex concorrenti di Uomini e Donne: “Ho capito tutto…” (FOTO)

L’opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti, alcune ore fa ha pubblicato delle Instagram Stories alquanto particolari, che hanno tutta l’aria di essere delle velate frecciatine. Il ballerino, infatti, ha alluso ad alcuni personaggi che, per fare gossip, non fanno altro che lasciarsi e poi riprendersi.

Chi saranno i destinatari di queste dure parole? L’influencer Deianira Marzano, dopo aver preso visione di quanto accaduto, ha avanzato alcune ipotesi. A suo avviso, si tratterebbe di qualche volto noto del talk show di Maria De Filippi.

Le frecciatine di Gianni Sperti

Gianni Sperti ha pubblicato delle frecciatine su Insatgram rivolte ad alcune coppie, le quali hanno l’abitudine di prendersi e lasciarsi con estrema rapidità. Nello specifico, il protagonista ha esordito dicendo di aver capito tutto, ovvero, che per fare rumors bisogna o lasciarsi o riprendersi. In virtù di questa consapevolezza, dunque, lui risulta palesemente fuori moda. Per questo motivo, sarebbe opportuno darsi una mossa in questo senso.

A tal punto, allora, ha lanciato un appello a tutti i suoi fan. L'opinionista ha chiesto se ci fosse qualche persona interessata a dare luogo ad un fidanzamento con lui. Sperti, però, ci ha tenuto a precisare che non si tratta di nulla di impegnativo, dato che lo scopo è solo quello di fidanzarsi per poi lasciarsi. In questo modo, quindi, anche lui risulterebbe un personaggio di tendenza di cui si può parlare sul web.

Le insinuazioni di Deianira

Le frecciatine di Gianni Sperti, però, hanno creato un po’ di scompiglio sui social. L’influencer Deianira Marzano si è domandata chi potessero esserci i destinatari di queste parole. A suo avviso, si tratterebbe di personaggi provenienti da Uomini e Donne. La coppia che, in questi giorni, sta facendo parlare parecchio di sé per aver fatto pace dopo un lungo periodo di separazione, è quella formata da Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini.

I due, inoltre, conclusero il loro percorso in trasmissione con qualche piccolo screzio con Raffaella Mennoia. La fiorentina, infatti, si lamentò per non essere mai stata invitata in studio per raccontare gli sviluppi della loro relazione. Per tale motivo, è molto probabile che Gianni abbia voluto colpire proprio loro due. Per il momento, però, non c’è alcuna conferma di questi rumors, dato che il collega di Tina Cipollari non si è minimamente espresso sulla questione.