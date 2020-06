Pupo vuota il sacco, inedito retroscena sull’addio di Romina Power ad Al Bano: “Ha sofferto quando lo abbandonò”

Pupo vorrebbe Romina Power al Grande Fratello Vip 5

Enzo Ghinazzi, in arte Pupo scalpita in vista della messa in onda della quinta edizione del Grande Fratello Vip. A differenza di Wanda Nara, il cantante toscano è stato riconfermato nel cast al fianco di Alfonso Signorini come opinionista. In una recente intervista per il magazine chi, il professionista ha parlato dei concorrenti che vorrebbe nel reality show. Il suo grande sogno è vedere varcare Romina Power la famosa porta rossa. “Mi piacerebbe vederla in confessionale così da poterla finalmente studiare”, ha detto Pupo sulla cantante statunitense.

Poi ha parlato anche della reunion della storica coppia rivelando un retroscena inedito: “La loro presa per i fondelli nei nostri confronti fa parte dello spettacolo. Ma credo di non tradire Al Bano se dico che ha sofferto così tanto quando Romina lo abbandonò che, nel momento in cui ha superato quel dolore, ha messo la parola fine alla storia”.

Enzo Ghinazzi e le parole su Al Bano e Romina Power

Ebbene sì, Enzo Ghinazzi ha reso noto qualcosa che in questi anni nessuno ne aveva parlato. Intervistato dal periodico diretto da Alfonso Signorini, l’opinionista ha parlato dei possibili inquilini che a settembre entreranno nella casa più spiata d’Italia, ovvero quella del Grande Fratello Vip 5.

Stando alle parole di Pupo, Al Bano e Romina Power non hanno mai preso in giro il loro pubblico riguardo un possibile ritorno di fiamma. “Fanno quello che la gente vorrebbero che facessero, vanno incontro all’esigenza del loro pubblico”, ha asserito il professionista toscano. Qualche giorno fa il Maestro Carrisi ha rivelato che la felicità per lui è qualcosa di irraggiungibile.

Al Bano amareggiato per dichiarazioni sulla pensione

Nell’ultimo periodo Al Bano è un fiume in piena. Infatti nell’arco di pochi giorni ha rilasciato tante interviste a vari magazine e quotidiani. Il Maestro di Cellino San Marco ha parlato delle sue condizioni economiche non proprio edificanti a causa dell’emergenza sanitaria da Cvid-19.

Di recente ne ha rilasciata un’altra al periodico DiPiù affermando che lui non ha paura della povertà e che le sue precedenti dichiarazioni sono state travisate. Il cantautore salentino era stato attaccato dl popolo anche per le lamentele sulla sua pensione da 1470, ritenuta bassa rispetto ai contributi che ha versato in 50 anni.