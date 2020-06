Lory Del Santo, la confessione sul giovane fidanzato Marco Cucolo: “Fa fatica a farlo…”

Lory Del Santo parla del giovane compagno Marco Cucolo

Ne nuovo numero del magazine Novella 2000 è contenuta una lunga intervista a Lory Del Santo. Quest’ultima ospite a Live Non è la D’Urso, domenica scorsa ha svelato il nome del padre del figlio che un paio d’anni fa si è suicidato.

Nella rivista diretta da Roberto Alessi l’ex gieffina ha parlato molto della sua relazione sentimentale con Marco Cucolo, un ragazzo molto più giovane di lei. Una storia che inizialmente era stata criticata per l’enorme differenza d’età, nonostante questo i due sono innamorati e stanno insieme da diverso tempo.

Poi il giornalista ha chiesto alla soubrette per quale ragione il compagno non vuola apparire molto sul piccolo schermo. A quel punto la diretta interessata ha replicato così: “Ama apparire, ma fa fatica a inserirsi nei talk bizzarri, sfrontati e selvaggi…Se invece gli viene fatta una domanda diretta, lui risponde, anche con ironia…”. Per caso ci sono dei programmi in particolare a cui il ragazzo non vuole andare? Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha dichiarato.

Le domande di Roberto Alessi all’ex concorrente del GF Vip 3

Intervistata dal magazine Novella 2000, il giornalista Roberto Alessi ha chiesto a Lory Del Santo se per caso voleva al suo fianco una persona che era più propensa a stare in televisione. A quel punto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 3 ha risposto così: “Mi sta bene così. Uno troppo arrivista rovina tutto, può nascere competizione, il partner può volerti scavalcare…”.

Qualche giorno fa, ospite nell’ultima puntata stagionale di Live Non è la D’Urso la donna parlando di tale argomento aveva lanciato delle frecciate velenose ai suoi ex: “Purtroppo ho già provato questa esperienza…”.

Lory Del Santo e i progetti estivi con Marco Cucolo

Nel corso della lunga intervista per il settimanale Novella 2000, il direttore Roberto Alessi ha chiesto anche se ha qualche progetto in atto con Marco Cucolo visto che l’estate è ormai iniziata da qualche giorno.

In modo schietto e sincero, l’opinionista dei programmi di Barbara D’Urso ha replicato in questo modo: “Avevamo un biglietto per Los Angeles, ma il volo è stato annullato. Abbiamo quindi fatto un biglietto per Miami, ma anche questo volo è stato nuovamente annullato. Vivo giorno per giorno che è meglio…”