Pamela Barretta svela: tornerà a Uomini e Donne? Poi racconta perché non mostra mai suo figlio (FOTO)

Pamela Barretta ha deciso di aprire il suo cuore ai fan di Instagram facendo confessioni inaspettate, anche sul suo futuro a Uomini e Donne. Come tutti i fan avranno avuto modo di apprendere, la dama ha da poco interrotto la relazione con Enzo Capo.

Dopo un primo momento di sconcerto e di profondo dolore, però, la protagonista ha cominciato a farsi forza e a rialzarsi. Una bella vacanza in compagnia di Cristina Incorvaia, inoltre, le è molto servita a distrarsi. Per tale ragione ha deciso di affrontare dei tempi che prima riteneva quasi un tabù.

Il futuro di Pamela a Uomini e Donne

Nel corso di uno degli ultimi botta e risposta con i fan, Pamela Barretta ha parlato delle sue sorti a Uomini e Donne. In particolar modo, un fan le ha chiesto se tornerà nella prossima stagione del talk show di Maria De Filippi. I suoi sostenitori ci terrebbero davvero molto a vederla nuovamente seduta nel parterre. Ad ogni modo, la sua risposta ha lasciato ben sperare i follower. Nello specifico, ha pubblicato due emoticon, la prima è quella del bacio, mentre la seconda è quella delle mani in preghiera.

Questo, dunque, sembra lasciar intendere che la dama abbia tanta voglia di rimettersi in gioco nella speranza, finalmente, di incontrare la persona giusta. Nelle Storie successive, infatti, la donna ha palesato la sua grande sfortuna in amore ed ha fatto qualche battuta ironica. Nello specifico ha detto che se dovesse innamorarsi di un vedovo, la moglie finirebbe per resuscitare. (Continua dopo la foto)

Il retroscena sul figlio della Barretta

Dopo aver affrontato questo aspetto relativo a Uomini e Donne, Pamela Barretta ha soddisfatto altre curiosità dei suoi sostenitori. Un altro utente, ad esempio, le ha chiesto per quale ragione non pubblica mai contenuti su Instagram insieme a suo figlio. La dama ha ammesso questa sua “mancanza” e poi ha svelato che farà di tutto per convincerlo a farsi vedere.

Suo figlio, però, non ama i social, per tale ragione è sempre molto restio a farsi vedere in video. Ad un certo punto, poi, è spuntata un’altra domanda sul passato della Barretta. Un follower le ha chiesto se sia stata mai sposata. Lei ha pubblicato l’immagine di un abito da sposa indossato da lei e poi ha risposto in modo negativo.