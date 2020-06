Jo Squillo imbarazza Pierluigi Diaco: “Ho incontrato Giorgio Armani in bagno e…”

Jo Squillo ospite a Io e Te di Pierluigi Diaco

Dopo l’ospitata in collegamento con Italia Sì, giorno per giorno, Jo Squillo si è recata nello studio di Io e Te per farsi intervistare da Pierluigi Diaco. La cantante ha parlato a lungo della sua vita privata ma anche professionale, costellata da grandi successi.

Ricordiamo che per tutto il periodo del lockdown la deejay ha trattenuto i suoi migliaia di follower con della musica, precisamente con dei dj-set. A tu per tu col giornalista, oltre ad aver avuto un piccolo battibecco, la donna ha svelato un inedito retroscena che riguarda uno stilista italiano famoso in tutto il mondo. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto in studio.

La rivelazione della deejay sullo stilista Giorgio Armani

Oltre ad avere una grande passione per la musica, Jo Squillo è anche appassionata di moda. Intervistata da Pierluigi Diaco a Io e Te, la deejay ha fatto delle rivelazioni davvero clamorose. In poche parole la donna che ha portato una torta vegana in studio in occasione del compleanno del conduttore, ha reso noto un aneddoto su Giorgio Armani.

Era la sua prima sfilata accreditata proprio dallo stilista, ma in attesa di intervistarlo, è accaduto qualcosa di inatteso: “Quando sono andata per intervistarlo, dovevo restare fuori. Dovevo andare in bagno, sono andata in bagno e ho incontrato Giorgio”. Le frasi della Diva degli Anni Ottanta hanno lasciato un po’ perplesso il padrone di casa del rotocalco pomeridiano di Rai Uno.

Il botta e risposta tra Pierluigi Diaco e Jo Squillo

Sono passati tantissimi anni da quell’inedita intervista, ma l’emozione è ancora viva visto che davanti si è trovata uno delle icone della moda italiana in tutto il mondo. Ma la replica del conduttore di Io e Te, abbastanza perplesso, ha interrotto bruscamente il racconto di Jo Squillo.

In poche parole Pierluigi Diaco, sempre con quel suo tono sarcastico le ha chiesto: “Scusa ma tu non vai a quello delle donne?”. Ovviamente la sua ospite non è rimasta a guardare e la replica è giunta nel giro di pochi istanti. Eccola: “Eh sì, in quel momento avevo questo problema e ho incontrato Armani ed era la prima volta 20 anni fa e ho fatto l’intervista così. Ha una grande umanità”.