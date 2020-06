Beautiful, spoiler 25 giugno 2020: Zoe ferma Xander e Flo

Cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, giovedì 25 giugno 2020 su Canale 5? Hope è sempre più convinta di passare la sua vita con Thomas, senza sapere che in realtà la richiesta di fare da madre a Douglas da parte di Caroline non c’è mai stata. Il Forrester infatti, pur di averla al suo fianco, le ha fatto leggere un finto testamento e questo non sarà l’ultimo dei suoi torbidi inganni nel corso delle prossime puntate. Hope dovrà stare davvero molto attenta.

Stando alle anticipazioni di Beautiful di domani, Xander non accetterà il fatto che Hope sia all’oscuro della verità su Beth. Il ragazzo ha saputo dello scambio di culle da Zoe e non riesce a perdonare la fidanzata per aver taciuto alla Logan una verità così importante. Xander ha anche incontrati Flo, un’altra complice dello scambio di culle ad opera di Reese. I due hanno avuto un confronto nel corso del quale lo stagista ha pregato la Fulton di mettersi una mano sulla coscienza.

Beautiful, trama puntata di giovedì 25 giugno 2020

Nella puntata di domani di Beautiful, proseguirà il dialogo tra Xander e Flo. Il fidanzato di Zoe le dirà che non è corretto non informare Liam e Hope del fatto che Beth sia via. I due, a causa del dolore immenso per la perdita della bimba hanno anche finito per firmare le carte per l’annullamento del matrimonio, sebbene Carter abbia provato a far cambiare idea alla giovane Logan.

Flo sarà quasi sul punto di accontentare la giusta richiesta di Xander nella puntata di domani della soap opera Beautiful. Se dirà la verità sulla finta adozione di Phoebe, la sua coscienza sarà libera e i sensi di colpa che la assillano la lasceranno in pace. Flo però, sa anche che la verità ha un prezzo e che dovrà pagare per essere stata la complice du Reese.

Zoe ferma Flo

A far spaventare Flo sulle conseguenze del segreto sarà proprio Zoe. La Buckingam interverrà nella discussione tra lei e il fidanzato Xander. Dopo averle detto che se parlerà la sua vita andrà in pezzi, Flo cambierà idea, con grande dispiacere dello stagista, che si rassegnerà. Ora, anche lui è complice, visto che sceglierà di mantenere il silenzio.

Infine, nella puntata di Beautiful in onda su Canale 5 domani, giovedì 25 giugno, Thomas sarà felice per aver portato a termine il suo progetto. Ora Hope andrà a vivere da lui per occuparsi di Douglas. Liam invece tornerà da Steffy.