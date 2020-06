Paura per Rosario Fiorello, a fuoco la casa a Roma: fiamme in camera da letto

La casa di Fiorello in fiamme, paura per il conduttore

Attimi di grande paura per il cantante Rosario Fiorello. Ieri pomeriggio, infatti, si è preso una grande spavento dopo che la sua casa a Camilluccia, in provincia di Roma è andata quasi in fiamme. Grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco si è evitato il peggio, e gravi danni sia a lui che i propri familiari.

Secondo quanto raccontato dallo stesso Rosario Fiorello, le fiamme sono partite dalla camera da letto. Il motivo sarebbe stato un corto circuito. Nell’appartamento del conduttore del Festival di Sanremo erano in corso dei lavori, ed è possibile che il corto circuito sia stato un incidente dovuto proprio da questo.

Malore per un operaio all’interno della casa

Fortunatamente per Fiorello e tutta la sua famiglia si è evitato il peggio. L’incendio è stato ben presto spento dai vigili del fuoco, dopo che le fiamme avevano avvolto una tende del soppalco. Tuttavia il brutto incidente ha generato un grande muro di fumo che ha appestato l’appartamento e soprattutto reso l’aria irrespirabile.

Infatti, uno degli operai che stava lavorando nella casa a Camilluccia si è sentito male, ed è stato necessario l’intervento del 118.Un grande bello spavento per il noto conduttore che però se le cavata benissimo.

Rosario Fiorello riconfermato per Sanremo 2021

Mancano ancora molti mesi per Sanremo 2021, ma si parla già di un ritorno di Rosario Fiorello ed Amadeus all’Ariston. La coppia che durante la settantesima edizione ha presentato il Festival potrebbe ritornare anche il prossimo anno. Il successo inaspettato e il boom di ascolti ha fatto che la Rai e il pubblico pensasse ad un bis e a quanto pare arriverà.

A rivelarlo è stato lo stesso showman, in diretta su Instagram con Nole Djokovic, campione di tennis e suo grande amico, che gli ha fatto i complimenti. In una recente intervista, inoltre, Rosario Fiorello ha dichiarato che Sanremo 2020 è stata l’ultima cosa bella prima del Covid 19 e molto probabilmente sarà anche la prima cosa che si farà subito dopo. Per ora ovviamente non c’è nessuna conferma ufficiale ma di sicuro i telespettatori apprezzeranno di nuovo la sua presenza.