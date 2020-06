Clizia Incorvaia mostra gli artigli sui social, è crisi di coppia?

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, i momenti di tenerezza sono finiti

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono da poco riuniti in Sicilia, dopo la quarantena. Si sono ricongiunti da circa un mese, si sono ritrovati proprio come si erano lasciati, uniti e vogliosi di trascorrere tempo insieme.Tra loro le cose andavano bene, adesso da qualche tempo dopo aver trascorso momenti romantici e dolci da far venire l’invidia sono stati pesantemente attaccati da tutti coloro che non credono alla loro relazione. Si parla della fine della relazione, di una crisi subito smentita.

I follower pensavano si fossero lasciati perché non sono insieme ma ognuno ha ripreso la propria vita altrove, distanti. Clizia ha spiegato che stare insieme non vuol dire essere inseparabili. Possono farlo anche essendo a distanza anche perché il cordone ombelicale lo ha avuto solo con il figlio. Ma non è finita così.

Clizia Incorvaia attaccata dai follower che non credono alla sua buona fede

Clizia Incorvaia è stata attaccata da tutti perché i follower non credono a lei e al sentimento che professa nei confronti del ragazzo. Paolo ha più volte dimostrato di essere innamorato di lei, mentre da parte della bella Sicula in molti vedono tanta cattiveria e falsità. Lei ha subito risposto a muso duro senza avere paura, senza trattenere nulla. D’altronde la conosciamo, non ha peli sulla lingua e forse la gente che la mal sopporta, non riesce ad accettarla proprio per questo lato del carattere.

La Siciliana ha mostrato gli artigli rispondendo a coloro che nutrono dubbi sul loro legame, in particolar modo sul sentimento che prova nei confronti di Paolino. Ha messo quindi puntini sulle i rispondendo ad un utente che l’ha accusata di stare di fianco a Paolo soltanto per prenderlo in giro e cavalcare l’onda del successo, per far parlare di sé e fare gossip. Poi le ha fatto notare che bisognerebbe fare attenzione perché in genere tutto torna indietro, soprattutto la cattiveria. Paolo non è stupido, l prima o poi aprirà gli occhi seriamente e la saluterà. Clizia quindi ha risposto che fare i leoni da tastiera è facile, riescono tutti a farlo, senza metterci la faccia. Che è vero che la ruota gira quindi cui deve avere paura non è lei.

La coppia parteciperà a Temptation Island?

Da qualche settimana si parla della possibilità che la coppia faccia parte del cast di Temptation Island del 2020. Tutto questo però non è vero perché i due durante un’intervista radiofonica hanno affermato che sono stati contattati da Maria De Filippi, che ha chiesto loro di partecipare al reality.

Però loro hanno deciso di rinunciare perché è un tipo di programma che amano seguire, ma al quale non riuscirebbero a partecipare. Dopo sono arrivate le smentite da parte della redazione, secondo Raffaella ed il suo team non è mai stata fatta nessuna richiesta di partecipazione ai due ragazzi.