Antonella Clerici non dimentica Fabrizio Frizzi: cena in suo onore in compagnia di Carlotta e le figlie (FOTO)

L’estate di Antonella Clerici non sarà di sicuro fatta di solo lavoro ma anche di tanto relax. Accanto a lei oltre che a Vittorio Garrone e alla piccola Maelle, la conduttrice può condividere i bei momenti con qualche sua amica e tra queste c’è proprio la vedova di Fabrizio Frizzi. Lei e Carlotta Mantovan, sono molto amiche e proprio pochi giorni fa sono state avvistate insieme a Roma.

Antonella Clerici sempre vicina a Carlotta Mantovan e alla piccola Stella

Antonella Clerici ancora una volta ha reso omaggio al suo amico scomparso e con una serata in compagnia della collega, ha di sicuro ‘rivisto’ Fabrizio Frizzi. Le due donne sono diventate amiche molto tempo prima che il conduttore morisse a seguito del brutto male che lo ha portato via nel 2018. Sono infatti trascorso già due anni da quel maledetto giorno, ma il ricordo di Fabrizio resta sempre vivo nel cuore di tutti.

L’addio all’amico di sempre ha fatto in modo che Antonella Clerici rivedesse anche le sue priorità, proprio come Carlo Conti. Oltre che a riformulare i propri impegni lavorativi, l’ex presentatrice de La Prova del Cuoco ha deciso di stare più vicina ai suoi cari.

Vittorio Garrone e la piccola Sofie Maelle sono le sue priorità e proprio per amore si è trasferita in bosco ad Arquata Scrivia. Pochi sanno Antonella con la morte di Fabrizio si è fatta una promessa ovvero rimanere al fianco di Carlotta Mantovan e della piccola Stella.

La cena in onore di Fabrizio Frizzi

Poco dopo la morte di Fabrizio Frizzi, Antonella Clerici parlando dell’amico aveva dichiarato di averlo visto il giovedì e la domenica purtroppo non c’era più. “Vivevamo in simbiosi con Carlo Conti e lui. Non ci aspettavamo una cosa così veloce e immediata. Sapevamo che non stava bene anche se aveva voglia di combattere e lavorare. La malattia di Fabrizio ci aveva fatto capire che non c’era più tempo per perdersi in cose inutili perché a volte quello che c’è oggi, poi domani non c’è più. “

In un certo modo il rapporto tra Antonella Clerici e Fabrizio non si è mai spezzato. Semplicemente ha trovato un modo diverso di esistere attraverso Carlotta Mantovan e le figlie, Sofie Maelle e Stella, le quali sono unite da un grande affetto. Infatti, tutte insieme quando possono si concedono giornate di relax e divertimento e poche dichiarato prima il settimanale Chi le ha beccate a cena come una grande famiglia allargata. Eccole qui: