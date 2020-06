Stefano De Martino, ematoma all’occhio: il figlio Santiago gli ha dato una testata [FOTO]

Stefano De Martino con l’occhio nero per colpa di Santiago

Qualche ora fa Stefano De Martino ha preoccupato moltissimo tutti i suoi follower di Instagram. Il motivo? Sul social ha postato uno scatto che lo mostra con un occhio nero. Il ballerino napoletano è stato protagonista di un piccolo incidente insieme al figlioletto Santiago. Il ragazzino, nato dal matrimonio con Belen Rodriguez ha dato una testata al padre procurandogli un ematoma all’arcata dell’occhio.

A svelare il tutto ci ha pensato lui stesso attraverso delle Storie e con la sua solita ironia. “Mio figlio è nato il 9 aprile, quindi è dell’Ariete, dicono che chi è nasce sotto il segno dell’Ariete abbia la testa particolarmente dura. Io ho sempre pensato fosse un falso mito sinceramente, e invece”, ha affermato il conduttore di Made in Sud. (Continua dopo la foto)

Il ballerino napoletano parla di Made in Sud

Attraverso delle Stories su Instagram, oltre a informare i seguaci del suo incidente col figlio, Stefano De Martino ha parlato anche di Made in Sud. Ricordiamo che il programma comico di Rai Due ha preso al via martedì scorso, mentre sta settimana cambia il giorno di programmazione (giovedì) per via della partita del Napoli. Una partenza col botto, in particolare in Campania che è terra natia dell’ex di Belen Rodriguez.

“Non so se ve l’ho detto ma questa settimana Made in Sud va in onda di giovedì”, ha annunciato il ragazzo sul noto social network. Ricordiamo che la trasmissione che presenta insieme a Fatima Trotta doveva prender il via lo scorzo marzo ma, a causa della pandemia da Covid-19, i vertici di Viale Mazzini furono costretti a rinviarlo.

Stefano De Martino e le sue attività social

Archiviata la storia d’amore con Belen Rodriguez, nell’ultimo periodo Stefano De Martino è particolarmente attivo su Instagram. Oltre a parlare della nuova edizione di Made in Sud sui fa vedere spesso col figlio Santiago. Ovviamente in tanti hanno notato che non menziona mai la soubrette argentina. I due sono in crisi dopo una reunion avvenuta nella primavera del 2019.

Dopo 12 mesi d’amore, prima della quarantena ci sarebbe stata una forte litigata. Stando ai rumors, il ballerino partenopeo non sopporterebbe un rapporto a quattro, ovvero con la presenza costante di Verona e Rodrigo, rispettivamente madre e padre di Belen.