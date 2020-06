Il Segreto, puntata 25 giugno 2020: Soledad aiuta Pepa a salvare Tristan

Nella puntata di venerdì 25 giugno 2020 de Il Segreto, in Replica su Canale 5 con la Prima Stagione, vedremo rafforzarsi l’amicizia tra Soledad e Pepa. La levatrice, da poco arrivata a Puente Viejo, ha già conosciuto Francisca, madre dell’uomo che sa di amare ma che è sposato con la perfida Angustias. Dopo un banale malore, le condizioni di Tristan sono precipitate, tanto che il medico ha consigliato alla Montenegro di chiamare un sacerdote per somministrare al figlio l’estrema unzione.

Nella puntata della soap Il Segreto andata in onda oggi, Pepa non si è arresa e ha somministrato un intruglio di erbe a Tristan. Angustias però l’ha scoperta e le ha ordinato di non avvicinarsi mai più a suo marito. La stessa Francisca, pur vedendo con i suoi occhi che c’è stata una ripresa, ha minacciato la Balmes: se Tristan morirà, sarà solo colpa sua. A quel punto, Pepa ha chiesto l’aiuto di Soledad, che ha accettato di far bere a Tristan la pozione senza farsi vedere da nessuno.

Il Segreto puntata del 25 giugno 2020

Nella puntata di domani della soap Il Segreto, le condizioni di salute di Tristan saranno ancora precarie. Soledad però si fiderà della nuova amica Pepa e così seguirà le sue preziose istruzioni. Senza farsi vedere da sua madre Francisca, farà bere al fratello la pozione di erbe, certa che sia l’unica speranza per salvargli la vita.

Per fortuna, l’intruglio preparato da Pepa avrà l’effetto sperato. Nell’episodio di domani 25 giugno de Il Segreto infatti, Tristan inizierà a migliorare e a riprendere le forze. A quel punto, Francisca scoprirà che il merito è tutto dell’odiata levatrice.

Pepa allontana Tristan

Come vedremo nella puntata de Il Segreto in onda domani, giovedì 25 giugno 2020 su Canale 5, Tristan si rimetterà in piedi, dando una gioia immensa sia a Francisca che a Soledad. La matrona vorrà ringraziare di persona colei che ha salvato il figlio e così organizzerà una grande festa. Francisca chiederà a Pepa di essere presente.

Infine, nell’episodio in replica della prima stagione della soap opera Il Segreto di giovedì, Pepa ringrazierà Francisca dell’invito ma le dirà di non essere in vena di partecipare, in quanto ha fatto solo il suo dovere. La levatrice ha in realtà paura di rivedere il capitano, in quanto sa che non potrà mai averlo tutto per sé, visto che è sposato con Angustias e che ha anche un figlio. Tristan però non si arrenderà e cercherà la Balmes che, una volta davanti a lui, lo respingerà con fermezza.