Cristiano Malgioglio, la confessione imbarazzante: “Faccio la collezione di mutande perché…”

Cristiano Malgioglio confessa di collezionare mutande

Senza ombra di dubbio Cristiano Malgioglio è uno dei personaggi dello spettacolo più divertenti ed apprezzati del nostro Paese. Oltre ad essere un grande cantautore scrivendo pezzi per artisti di grande calibro, il professionista catanese fa ridere grazie alla sua ironia. In un periodo così complicato a causa del Coronavirus, le sue battute sono un vero toccasana.

Di recente l’ex gieffino è stato ospite a Viaradio, il programma di Francesco Fredella in onda sulla frequenze di RTL 102.5. Durante la chiacchierata col giornalista l’opinionista di Barbara D’Urso e Piero Chiambretti ha fatto delle rivelazioni davvero imbarazzanti: “Faccio la collezione di mutande, nessuno lo sa ma io quando non ho un cavolo da fare compro mutande, ho due fissazioni nella vita”.

Il paroliere siciliano imitato a Detto Fatto da Giampaolo Gambi

Intervenuto telefonicamente nella trasmissione radiofonica condotta da Francesco Fredella, Cristiano Malgioglio ha aperto il suo cuore facendo delle confessioni davvero inedite della sua vita privata. “Non mi prendete per pazzo. Mi piace, quando passo da una lavanderia, vedere la roba dentro le macchine, mi piace quello che è rosso: angurie, pesche“, ha affermato l’ex concorrente del Grande Fratello a Viaradio.

Nella puntata di mercoledì 24 giugno 2020 di Detto fatto, la conduttrice Bianca Guaccero si è visto presentare il suo collega Giampaolo Gambi nel ruolo del paroliere siciliano. Una situazione abbastanza imbarazzante per la professionista pugliese per via della caricatura ma anche per la frase pronunciata, eccola: “Indosso delle mutande di jeans“.

Cristiano Malgioglio: prossimamente un nuovo disco e un libro che parla d’amore

Cristiano Malgioglio sta vivendo un periodo molto particolare. Già un assaggio del suo malessere psicologico lo ha dato lui stesso in occasione del suo compleanno. Ospite via collegamento a Pomeriggio Cinque alla sua cara amica Barbara D’Urso disse che non aveva nessuna voglia di festeggiare. Ovviamente il suo stato d’animo negativo è dovuto a quello che il mondo sta attraversando a causa della pandemia da Coronavirus.

Anche per questo il paroliere catanese ha rinviato l’uscita del suo nuovo disco: “Sono giù di morale, avevo il disco più bello ma penso di aver avuto per le mani il disco più forte di questi ultimi anni, ma sarebbe uscito nel momento sbagliato“. Inoltre l’ex gieffino molto presto potrebbe scrivere un libro d’amore.