Bianca Guaccero si spoglia a Detto Fatto, Jonathan Kashanian in imbarazzo: “Perché lo fai?” [FOTO]

Bianca Guaccero si toglie la giacca a Detto Fatto: Jonathan imbarazzato

Continua la programmazione di Detto Fatto. Il programma di tutorial di Rai Due dopo la sospensione dovuta all’emergenza sanitaria Covid-19 è tornato in onda e lo rimarrà fino alla fine del mese. Nel terzo appuntamento settimanale, quello di mercoledì 24 giugno 2020, in studio è stata proposta la SuperClassifica Jon di Jonathan Kashanian. Ma a differenza delle altre volte, stavolta è stata una classifica breve ma abbastanza intensa. Il motivo?

La padrona di casa Bianca Guaccero e l’ex gieffino si sono seduti nel salotto per parlare dei cinque personaggi della Classifica ideata dall’opinionista. Ma proprio nel momento in cui la professionista pugliese ha fatto cenno di accomodarsi, si è improvvisamente levata la giacca del tailleur color lilla. Un’iniziativa che ha praticamente imbarazzato l’ex volto di Verissimo. Quest’ultimo, infatti, molto perplesso ha detto questo alla collega: “Bianca ma perché ti spogli?”. (Continua dopo la foto)

Risate tra i due protagonisti di Detto Fatto: il motivo

Senza perdere tempo, la conduttrice di Detto Fatto ha spiegato al collega Jonathan Kashanian di voler togliersi la giacca perché in studio c’era troppo caldo. Nel momento in cui l’ex concorrente del Grande Fratello le ha domandato perché si stesse spogliando, Bianca Guaccero senza nessuna esitazione gli ha riferito il suo malessere per l’alta temperatura.

“Godetevi la Guaccero con un top ombelicale”, ha asserito l’opinionista dopo l’iniziativa della professionista pugliese. Ma la replica di quest’ultima non è tardata ad arrivare, dicendo: “Tu mi fai sudare!”. Un’affermazione che ha scatenato una forte risata da parte di entrambi.

La confessione di Jonathan Kashanian

Prima di dare al via alla SuperClassifica Jon nell’appuntamento del mercoledì di Detto Fatto, l’ex gieffino Jonathan Kashanian ha rivelato di aver subito un rimprovero da parte dei suoi follower.

“Tu devi sapere che ieri qualcuno mi ha scritto su Instagram che sbaglio il balletto perché tu muovi le dita a sinistra e i piedi dalla parte opposta, tipo ballerina di Sanremo, io invece no”, ha affermato l’opinionista rivolgendosi alla collega Bianca Guaccero. A quanto pare il ragazzo si riferiva alla breve danza durante la sigla d’apertura della classifica che lui è la professionista pugliese ballano insieme.