Gigi D’Alessio, dopo l’addio ad Anna Tatangelo si consola con Vanessa Incontrada: la novità

Le novità su Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo

Per il dispiacere dei loro fan, Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo non formano più una coppia da diversi mesi. E se la bella cantante di Sora sembra aver dato un calcio al passato, il cantautore napoletano non ha ancora ritrovato il sorriso.

La sua ex compagna ha deciso di cambiare look dei suoi capelli in vista dell’uscita del suo nuovo disco. Ma c’è una novità anche per il professionista neo-melodico. Dopo la replica di un suo spettacolo realizzato dieci anni fa, ora i vertici di Viale Mazzini hanno deciso di riproporre quello che ha fattolo scorso autunno insieme a Vanessa Incontrada. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa sta accadendo.

Ritorna 20 anni che siamo italiani, ovviamente in replica

Nelle ultime settimane non si fa altro che parlare di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. L’ex coppia è al centro dell’attenzione non solo per le loro vicende sentimentali ma anche per i progetti lavorativi. La cantante di Sora è super impegnata col lancio del suo nuovo CD che uscirà a breve. Inoltre, sul suo conto gira voce che ha un flirt col suo batterista.

Per quanto riguarda il professionista partenopeo, i dirigenti Rai hanno scelto di rimandare in replica 20 anni che siamo italiani, lo show musicale e non solo composto da due appuntamenti in condotto da Vanessa Incontrada e appunto da D’Alessio. Mesi fa, prima del lockdown la trasmissione ha avuto un grandissimo successo a livello d’ascolti. Per tale ragione i vertici di Viale Mazzini hanno deciso di rimandarlo in onda il sabato sera, quindi il 20 e il 27 giugno 2020, sempre alle 21:25 su Rai Uno.

Rai Uno punta su Vanessa Incontrada per fare ascolti

In quell’occasione tra Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada si era formata una particolare alchimia. I vertici di Viale Mazzini hanno deciso di puntare il fine settimana sulla nota conduttrice ed attrice italo-iberica.

Infatti, oltre a 20 anni che siamo italiani con il cantautore napoletano, la domenica è tornato sul piccolo schermo le repliche di Non dirlo al mio capo, al fianco del collega Lino Guanciale. In poche parole, un week-end da non perdere con la bella Incontrada. Con lei il successo è assicurato perché il pubblico italiano ama moltissimo il suo modo di recitare e presentare.