Simona Ventura è stata truffata, il racconto a Striscia la Notizia: “Mi ha rapita…”

Striscia la Notizia si occupa del portale ‘Wish’

Anche Striscia la Notizia è alle battute finali. Nella puntata in onda mercoledì 24 giugno 2020, tra i vari servizi trasmessi in uno è apparsa anche Simona Ventura. Quest’ultima è stata raggiunta via collegamento Skype da Valerio Staffelli per farsi raccontare della truffa cui è stata coinvolta. Nel periodo della quarantena da Covid-19 oltre ad occuparsi della pulizia della casa ha trascorso molto tempo sul cellulare.

E proprio navigando si è appassionata di un portale. “Questi due mesi di quarantena uno sta in casa, cerca di pulire, di fare, si reinventa una vita e io, come molte persone mi sono messa a spigolare qua e la sul telefono e trovavo sempre questa pubblicità di questo sito che veramente mi ha rapita immediatamente”, ha detto SuperSimo al tg satirico di Antonio Ricci.

Simona Ventura truffata da un noto sito internet

Nella nuova puntata di Striscia la Notizia i telespettatori di Canale 5 hanno visto un servizio che parlava del sito web ‘Wish’. Oltre a Valerio Staffelli abbiamo visto anche Simona Ventura che è molto arrabbiata per la ‘sola’ che le hanno rifilato. Ma la conduttrice torinese non è l’unica ad aver subito la truffa. Tanti utenti si sono lamentati del fatto che la merce ordinata non arriva mai, anzi il portale rinvia di 15 giorni in 15 giorni.

Intervistata via Skype, l’ex moglie di Stefano Bettarini ha confidato: “Ho iniziato ad ordinare delle cose, loro molto carinamente mi dicevano ‘il suo ordine è stato processato, adesso arriveranno’ e hanno continuato a dirmi che sarebbero arrivati ma in effetti continuano a rimandare sempre la data di arrivo”.

Simona Ventura e la vacanza a Rimini con Giovanni Terzi

Al momento Simona Ventuura si sta godendo il sole e soprattutto il mare di Rimini. Anche lei ha scelto di rimanere nel nostro Paese sia per sicurezza personale ma anche per far girare l’economia italiana. La professionista piemontese si sta concedendo qualche giorno di relax insieme al compagno e futuro marito Giovanni Terzi.

Per loro qualche tuffo in acqua e delle lunghe passeggiate al centro del comune romagnolo. E’ stata lei stessa a raccontare e pubblicare delle foto e clip su Instagram: “Non scorderò mai questo momento, ritornare sulla spiaggia della ‘nostra’ Rimini dopo tre mesi di lockdwon. E non finisce qui…”.