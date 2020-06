Belen e Stefano beccati insieme in un privé: “Non c’era tutto questo astio” (FOTO)

Nuovo avvistamento per Belen Rodriguez e Stefano De Martino, una fan ha dichiarato che i due fossero insieme. La persona in questione ci ha messo la faccia, mostrando nome e cognome, e si è esposta dicendo di avere una segnalazione sulla coppia più discussa del momento.

L’influencer Deianira Marzano ha fatto questo annuncio mostrando il messaggio ricevuto dalla follower e poi ha espresso il suo pensiero. La donna è sempre stata convinta che i due, in realtà, non si siano mai lasciati davvero.

La segnalazione su Belen e Stefano

Mentre sui loro rispettivi social Belen e Stefano continuano a non mostrarsi insieme e a condurre vite apparentemente separate, a cellulari spenti la situazione sembra essere un po’ diversa. In queste ore, una fan di Deianira le ha mandato un messaggio privato nel quale ha ammesso che alcuni suoi amici avessero beccato la coppia all’interno dello stesso locale e non solo. Stando a quanto riportato da questa segnalazione, sembra proprio che i due non fossero affatto in atteggiamenti ostili.

La Rodrgiuez e De Martino, dunque, si sarebbero diretta nel privé del locale per poter trascorrere del tempo in tranquillità e lontani da occhi indiscreti. La segnalazione è stata alquanto precisa, sta di fatto che la persona in questione ha menzionato anche il ristorante, che si chiama El Porteno. L’influencer ci ha tenuto a chiarire di non essere sicura della veridicità di tali affermazioni, tuttavia, il fatto che l’autrice della segnalazione ci abbia messo la faccia, lascia ben sperare. (Continua dopo la foto)

Altri vip beccati insieme

All’interno del messaggio in questione, inoltre, oltre che parlare di Belen e Stefano, la fan ha detto di aver appreso notizie anche di un’altra coppia. Nello specifico, sembrerebbe che nello stesso locale ci fossero anche Nina Moric e un accompagnatore. Molto probabilmente si tratta della nuova fiamma della modella, dato che sui social sta pubblicando molti contenuti in compagnia di un uomo misterioso.

Infine, anche il cantante Sergio sembrerebbe essersi trattenuto presso questa struttura. Insomma, la conferma al momento non c’è, tuttavia, considerando la minuzia delle affermazioni e la trasparenza dell’autrice del messaggio, pare proprio che ci sia un fondo di verità in queste parole. Non ci resta che attendere l’eventuale smentita da parte dei diretti interessati che, almeno per il momento, hanno preferito chiudersi in un rigoroso silenzio.