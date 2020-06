Serena Enardu, l’attacco al veleno di Sossio Aruta: “Si vede che è falsa…”

Sossio Aruta spara a zero su Serena Enardu

Nel nuovo numero del noto magazine Mio è contenuta una lunga intervista a Sossio Aruta. Il compagno di Ursula Bennardo e padre della piccola Bianca è reduce del terzo posto del Grande Fratello Vip 4. Ma la popolarità l’ha raggiunta prima con il reality show sul calcio, ?Campioni, il sogno’ e successivamente la sua lunga esperienza all’interno del Trono over di Uomini e Donne.

Parlando col giornalista, lo sportivo campano non si è nascosto dietro un dito sparando a zero contro un’ex coinquilina della casa di Cinecittà: Serena Enardu. “In tempi non sospetti ho sempre criticato Serena Enardu, dicendo che non prova nulla per Pago. Non avrei scommesso nulla su di loro, si vede lontano un miglio che è falsa”, ha ribadito l’ex gieffino in modo abbastanza duro.

L’ex cavaliere di Uomini e Donne parla di Gemma e Sirius

Oltre a Gemma Galgani, anche Sossio Aruta è rimasto per anni nel parterre senior di Uomini e Donne. E per tale motivo molti telespettatori lo avevano accusato di voler rimanere all’interno del dating show di Maria De Filippi solo per popolarità e non per trovare l’anima gemella. Ma lo stesso ha smentito tutti intraprendendo una relazione sentimentale con la dama Ursula Bennardo con cui ha messo al mondo una figlia, Bianca.

Di conseguenza l’ex calciatore campano ha una certa dimestichezza con i reality show e dei programmi televisivi. A tal proposito lo sportivo ha detto la sua su Gems e il 26enne Nicola Vivarelli: “Sinceramente la trovo una relazione ridicola. Se fosse stato un uomo di 70 anni a stare con una ragazza sarebbe stato criticato”.

Sossio Aruta e la sua esperienza a Temptation Island Vip 2

Qualche giorno fa, riferendosi alla sua bella esperienza vissuta all’interno della casa del Grande Fratello Vip 4, ha parlato di una grande emozione difficile da gestire. Per chi segue l’ex cavaliere del Trono over di Uomini e Donne sa perfettamente che l’anno scorso ha partecipato, insieme alla compagna Ursula Bennardo, alla seconda edizione di Temptation Island Vip.

A tal proposito, l’ex calciatore campano ha un bel ricordo sul reality show delle tentazioni. Al magazine Mio ha confidato: “E’ un programma abbastanza beffardo. Lo rifarei ma da persona fedele e onesta”.