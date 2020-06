Nina Moric presenta il suo nuovo compagno: “Sei importante per me”, poi la confessione piccante (FOTO)

Dopo la fine della storia con Luigi Favoloso, Nina Moric pare proprio abbia trovato un nuovo compagno. Erano giorni che la modella stava pubblicando sui social foto e video insieme ad una persona misteriosa. Finalmente, adesso, ha deciso di rivelarsi e raccontare qualcosa di più ai fan.

Ieri sera, Nina e il suo accompagnatore si sono lasciati andare ad una cena romantica, che è terminata con baci appassionati e frasi un po’ piccanti. Ad un certo punto, però, la donna ha fatto una vera e propria dichiarazione d’amore.

Il nuovo compagno di Nina Moric

Nina Moric ha deciso di parlare apertamente di quello che sembra essere il suo nuovo compagno. La croata ha pubblicato delle Instagram Stories nelle quali ha inquadrato l’uomo in questione mentre elogiava le doti della sua donna. Il protagonista ha esordito dicendo di conoscere la Moric da circa due anni e di amarla da tutto questo tempo. In seguito, ha voluto tessere le doti della modella, non risparmiando dettagli bollenti. In particolar modo, la donna gli ha chiesto di descrivere le sue qualità.

Lui, allora, ha cominciato col dire che la prima doveva necessariamente tenerla per sé. Successivamente, poi, ha detto che ama molto il modo in cui bacia la sua compagna e il suo odore, ma non è tutto. Dopo poco tempo, ha ammesso di apprezzare molto anche la sua passionalità, fragilità e, soprattutto, intelligenza. (Continua dopo la foto)

La dedica e il retroscena su Favoloso

Dopo tutti questi complimenti, poi, la modella lo ha baciato dicendogli che fosse davvero molto importante per lei. Il tutto, naturalmente, è statoi ripreso dalla videocamera del cellulare di Nina. I due protagonisti, dunque, sono sembrati davvero molto in sintonia e legati da un interesse particolare. Nel corso delle IG Stories in cui Nina Moric ha parlato con il suo nuovo compagno, però, sono trapelati anche dei dettagli molto interessanti. Il tizio in questione, infatti, ha alluso al fatto che i due si amassero da oltre 2 anni.

Nina, però, fino a poco tempo fa era fidanzata con Luigi Favoloso, pertanto, questo sta facendo sorgere dei dubbi. La croata ha forse tradito il suo ex fidanzato con l’attuale? Per adesso non sono pervenute ulteriori informazioni. Neppure Luigi ha commentato, dato che si sta godendo la vacanza a Zanzibar insieme alla sua fidanzata Elena Morali.