Valerio Pino implora Maria De Filippi: “Ci siamo davvero amati nei camerini, perdonami!”

Valerio Pino torna a tuonare

Valerio Pino, ex ballerino di Amici è certo di essere vittima di un complotto. Una presunta cospirazione che non permette al ragazzo di tornare a lavorare sul piccolo schermo. Nelle ultime settimane il danzatore è tornato a far parlare di sé per alcune dichiarazioni riguardanti scandali accaduti anni fa all’interno del talent show di Maria De Filippi.

Da tempo, infatti, molti siti e giornali si occupano di lui per aver confessato qualcosa di clamoroso accaduto nei camerini del programma di Canale 5. Stando alle sue dichiarazioni, lui stesso avrebbe avuto dei rapporti sessuali con un collega. Addirittura Pino ci ha scritto un libro che si chiama: ‘L’amore in camerino’. Per caso vuole cavalcare l’onda per tornare in televisione?

Complotto o cospirazione ai danni dell’ex ballerino di Amici?

Tempo fa Valerio ha partecipato alla versione iberica de L’Isola dei Famosi. Mentre nel nostra Paese l’ex ballerino non appare sul piccolo schermo da anni. Quindi la teoria del complotto nei suoi confronti è veritiero? Stando a quanto raccontato in un’intervista rilasciata giorni fa a Domenica Like, l’ex professionista di Amici ha detto dice di non riuscire ad approdare nei programmi di Barbara D’Urso perché considerato in cerca di visibilità.

A quanto pare nemmeno Alessia Marcuzzi lo vorrebbe nei suoi format: “Ha detto: ‘Fin a quando ci sarò io a condurre l’Isola dei Famosi, lui non sarà naufrago’”. Intervistato dalla trasmissione social, il danzatore ha affermato anche: “Magari mi sbaglio perché mi hanno riferito delle cose non vere. Ma a tutte le persone che mi chiedono perché non torno in televisione, questi sono i motivi”.

L’appello di Valerio Pino a Maria De Filippi

Intervistato da Domenica Like, Valerio Pino ha voluto chiedere scusa a Maria De Filippi per quanto commesso in questi ultimi anni. “Maria De Filippi è molto arrabbiata con me per via della storia d’amore nata tra i camerini del suo talent show, ma io e Marcus ci siamo davvero amati”, ha affermato l’ex balleino.

Quest’ultimo si è riferito all’ex professionista di Amici che è stato condannato a vent’anni di prigione per aver assassinato il suo fidanzato. Pino considera Queen Mary una persona buona e generosa, quindi le ha fatto un appello: “Maria, perdonami. Ho sbagliato, sono umano… non sono perfetto. Ho chiesto scusa perché non è professionale innamorarsi durante il lavoro. Maria, perdonami”.