Silvia Provvedi: la decisione presa con la sorella dopo l’arresto del compagno

Giorgio De Stefano è stato arrestato a pochi giorni dalla nascita della sua bambina, avuta con Silvia Provvedi. Ecco la reazione di quest’ultima

Silvia Provvedi: arrestato il compagno

Da un paio di anni Silvia Provvedi era molto felice in amore con il nuovo compagno Giorgio De Stefano. Quando lei è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip lui le mandava dei messaggi firmandosi Malefix. Infatti, i due si erano conosciuti da poco a Ibiza e avevano iniziato a frequentarsi. Dopo il reality il loro amore si è consolidato così tanto da diventare genitori della piccola Nicole.

La bambina è nata appena da qualche giorno e la vita della coppia è stata sconvolta. Infatti, è di ieri la notizia dell’arresto di 21 persone legate alla malavita e clan mafiosi tra cui anche Giorgio De Stefano. La Repubblica ha diffuso l’informazione secondo la quale Giorgetto è figlio illegittimo del boss Don Paolino, poi riconosciuto dalla famiglia e coinvolto in azioni illecite anche se di facciata ha continuato a fare l’imprenditore.

Ebbene, sui social è scoppiato il caos, soprattutto nei confronti di Silvia Provvedi, molto più conosciuta di Giorgio De Stefano. Molti utenti si sono scagliati contro di lei per scegliere sempre “ragazzi cattivi” (come ad esempio Fabrizio Corona con il quale ha vissuto il dramma del carcere). Altri, invece, l’hanno difesa.

La decisione

Come si poteva prevedere, dopo la notizia dell’arresto di Giorgio, Silvia si è ritirata in silenzio. Non solo, dal momento che sono iniziati ad arrivare molti commenti cattivi sotto i post nel profilo ufficiale de Le Donatella, Silvia e Giulia hanno preso una decisione.

A seguito di tanto caos le sorelle Provvedi hanno scelto di togliere la possibilità di commentare i post del loro profilo Instagram. Pensiamo che Silvia voglia stare tranquilla e concentrarsi su se stessa e la bambina. Ma che cosa succederà alla coppia? Silvia in futuro rilascerà qualche dichiarazione?

Il parto

Silvia, pochi giorni fa, aveva raccontato com’è andato il parto. A fronte di una gravidanza tranquilla e serena, nel giorno tanto atteso c’è stata una complicazione e il team che l’ha seguita ha optato per un parto cesareo. Nulla di grave, lei e Nicole stanno bene e la bambina è molto tranquilla. La Provvedi aveva appena detto di quanto si sentisse bene, con emozioni e sensazioni che avrebbe voluto sentire per sempre. Proprio per questo quello che è successo al compagno sarà davvero uno shock per lei, cosa ne pensate?