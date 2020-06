GF Vip: discusso ex tronista si candida per partecipare al reality

Dopo Lorenzo Riccardi, un altro controverso tronista ha deciso di candidarsi per la quinta edizione del Grande Fratello Vip

Ex tronista si candida al GF Vip: ‘È il mio desiderio più grande, ho tutte le carte in regola’

Già l’anno scorso Lorenzo Riccardi aveva detto di aver sostenuto il provino per la quarta edizione del Grande Fratello Vip, poi però Alfonso Signorini e la produzione del reality hanno fatto altre scelte. Oggi, mentre Lorenzo si è candidato di nuovo dicendo di essere la persona giusta per far divertire il pubblico, un altro discusso ex tronista ha fatto la stessa cosa.

Stiamo parlando di Mariano Catanzaro. Ricordate? Mariano ha partecipato ben tre volte a Uomini e Donne. Prima ha corteggiato Valentina Dallari, poi Desirèe Popper e infine si è seduto sulla sedia rossa. Maria De Filippi era sempre molto divertita da lui, ma quando è diventato tronista le cose sono cambiate e Mariano non ha dimostrato serietà e limpidezza. Per questo il rapporto con la redazione si è incrinato.

Lui ha scelto Valentina Pivati ma la loro storia non è andata avanti. Nel frattempo Mariano ha cercato di ottenere quanta più visibilità possibile, ha partecipato anche a La Pupa e Il Secchione e Viceversa ma anche lì non è andata bene. Adesso vuole candidarsi per la quinta edizione del Grande Fratello Vip, sicuro di avere tutte le carte in regola per essere scelto dalla produzione in quello che è il suo più grande sogno. (Continua dopo la foto)

Mariano Catanzaro al Gf Vip?

Alfonso Signorini ha svelato che in queste settimane lui e la produzione prenderanno in considerazioni i giovani, quella categoria un po’ particolare che non tutti vedono come facente parte dei famosi. Per questo Mariano ha deciso di rilasciare un’intervista su Novella 2000 e fare il suo appello.

Lui è convinto che dopo il periodo difficile che abbiamo attraversato e che attraverseremo ancora per mesi serva uno come lui nella Casa del Grande Fratello Vip. Perchè? Chi lo conosce sa che lui è un giullare, sempre allegro, solare e con la battuta pronta. Ha fatto sempre sorridere tutti nelle trasmissioni in cui ha partecipato e poi vorrebbe farsi conoscere per quello che è davvero.

Mariano è sicuro che nella Casa potrebbe dare il meglio di sè, anche nel rapporto con i coinquilini e spera quindi che la produzione lo prenda davvero in considerazione. Voi che ne dite? Conoscendo Mariano e le sue esperienze in tv, vorreste vederlo nella quinta edizione del Grande Fratello Vip?