Alessandra Mussolini dice no al Grande Fratello Vip: ecco perchè

Alessandra Mussolini ha scelto di partecipare a Ballando con le Stelle rifiutando la proposta di Alfonso Signorini. Ecco i motivi

GF Vip: Alessandra Mussolini dice no

Pochi giorni fa era uscita l’indiscrezione che voleva Milly Carlucci e Alfonso Signorini contendersi un personaggio famoso per i loro rispettivi programmi Ballando con le Stelle e il Grande Fratello Vip, entrambi previsti per settembre. Questo personaggio famoso era Alessandra Mussolini.

La politica, raggiunta da Il Fatto quotidiano, ha ammesso che era vero ma anche che ha già rifiutato la proposta di Alfonso Signorini. Alessandra ha fatto sapere di essere una persona molto abitudinaria e quindi per lei sarebbe stato molto difficile rimanere chiusa in una Casa per tre mesi. Quindi, ha preferito una situazione meno complessa in cui, però, potrà succedere di tutto perchè sarà imprevedibile.

Come ha fatto notare il sito BitchyF, forse la Mussolini ha fatto questa scelta per non precludersi la possibilità di partecipare al Grande Fratello Vip in futuro. Infatti, Milly Carlucci ha imposto che un protagonista della sua trasmissione non deve aver fatto altri reality, mentre al GF Vip questa condizione non c’è. Che cosa ne pensate?

Le ultime indiscrezioni sul GF Vip

Da quanto si dice su TvBlog sembra certa la presenza nella quinta edizione del Grande Fratello Vip di Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento. La quinta edizione arriverà su Canale 5 a settembre e Alfonso Signorini e la produzione del reality sono al lavoro in queste settimane per scegliere un cast davvero eccellente.

Nessuna conferma o smentita per il momento, ma Alfonso stesso ha confessato di aver visto circa 40 personaggi famosi. Molti attori e cantanti, dopo il lockdown, si sono rivolti a lui per avere una possibilità di lavoro. Non solo, ma anche persone insospettabili, secondo il conduttore. Adesso ci saranno i provini per i più giovani, che spesso non vengono ritenuti veri vip.

In ogni caso in queste settimane sono stati fatti molti nomi: da Gabriel Garko a le sorelle Buccino, da Giulia De Lellis e Andrea Damante a Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi. Infatti, c’è la possibilità che siano presenti nel cast alcune coppie di famosi come unico concorrente. Si dice che Alfonso Signorini voglia dare un’impronta ancora più personale e d’amore al reality. Voi che cosa ne pensate?