Meghan Markle e Jessica Mulroney, dopo l’accuse di razzismo finisce l’amicizia

Meghan Markle non vuole essere associata alla designer

Meghan Markle ormai è un’ex duchessa, nonostante questo ci tiene a non essere accostata al pensiero della sua designer che questa volta non può assolutamente essere difesa. In altri casi ha preso le sue parti, adesso non può più farlo, quindi ha chiuso con lei definitivamente. Ha affermato di non voler essere associata a quella donna ed al suo pensiero. Adesso le critiche e le polemiche nascono sul perché di questa sua presa di posizione.

Si tratta davvero di una scelta dettata dal modo di pensare, dal rispetto verso gli altri, oppure semplicemente per fare buon viso a cattivo gioco? D’altronde è lecito pensare male, dato che in questo periodo è scoppiata la polemica dopo il caso della morte di George Floyd.

Il movimento Metoo si è risvegliato, quindi stanno cambiando un bel po’ di cose. Per esempio le serie TV, i film stanno tagliando molte scene di violenza che potrebbero riaccendere le luci sul caso dell’uomo ucciso in mezzo alla strada dall’agente, senza alcun motivo. Di conseguenza anche la storia dell’amicizia tra Meghan e Jessica potrebbe essere legata soltanto ad una scelta tra “televisiva”

Meghan Markle, la discussione tra la designer e l’influencer ha istigato l’ex duchessa a prendere le distanze

Meghan Markle ha preso la decisione di prendere le distanze dalla sua ex designer, a seguito delle critiche ricevute dall’influencer afroamericana Sasha Exeter. Una bianca che non prende posizione in una diatriba tanto importante che ha a che fare con il razzismo, nel 2020, ha qualcosa da nascondere, questo qualcosa potrebbe essere il totale disinteresse verso i fatti.

Non è così, quindi tra accuse, litigi, tutto è avvenuto direttamente in TV, la designer ha deciso di fare le sue scuse affermando di essere interessata alla questione e di non avere alcuna intenzione di prendere posizione contro gli afroamericani. Nonostante tutto a Meghan le scuse non sono bastate, anche perché quello che è successo è successo direttamente in televisione, una presa di posizione che da parte della designer dell’ex duchessa non ammette motivazioni.

“Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei”

Sembrerebbe essere troppo tardi, quel che fatto è fatto, Meghan ha spiegato il perché delle sue affermazioni. Non ha alcuna intenzione di essere associata al suo nome. D’altronde lo sa che appartenere al mondo dei vip significa avere delle responsabilità, mantenere una fama positiva è praticamente fondamentale.

Deve stare attenta alle persone alle quali viene associata. La sua designer non è un volto favorevole per lei. Sappiamo tutti benissimo che spesso si viene giudicati in base alle persone con le quali ci si trova bene, non per niente si dice dimmi con chi vai e ti dirò chi sei.