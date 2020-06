Chiara Ferragni debutta in un singolo con Baby K, ma sul web è il caos: “Non potevi scegliere una cantante vera?” (FOTO)

A partire da oggi, giovedì 25 giugno, è disponibile il nuovo singolo di Baby K in collaborazione con Chiara Ferragni. La cantante ha scelto come special guest del suo nuovo tormentone dell’estate proprio l’influencer più seguita di sempre.

La moglie di Fedez, naturalmente, non ha potuto fare a meno di condividere la notizia sul suo profilo Instagram e i fan si sono scatenati. Moltissimi utenti hanno commentato l’accaduto e non tutti sono sembrati entusiasti della novità.

La nuova hit di Chiara Ferragni e Baby K

In queste ore, sul web, non si sta facendo altro che parlare del nuovo singolo di Chiara Ferragni e Baby K. Il brano si intitola “Non mi basta più”. L’influencer, tuttavia, si limita solo a pronunciare qualche frase durante la canzone, mentre l’intero brano è cantato dall’artista. Inoltre, c’è da precisare che la nuova hit è stata realizzata anche in collaborazione con il marchio Pantene. La moglie del rapper ha pubblicato sui suoi social la notizia ed ha condiviso anche alcuni dei commenti dei suoi fan.

Numerosi si sono complimentati con lei per l'ottimo traguardo raggiunto. Nello specifico, parecchi utenti hanno voluto porre l'accento sul fatto che ciascuno di noi, se insiste nell'inseguire i propri sogni, può ottenere ciò che vuole. Chiara, in questo, è stata un grande esempio dato che è riuscita a trasformare la sua più grande passione in un vero e proprio lavoro.

Le critiche degli haters

Ad ogni modo, non tutti hanno apprezzato la collaborazione tra Chiara Ferragni e Baby K. Al di sotto del post in questione, infatti, si sono distinti anche i commenti di alcuni haters, i quali hanno criticato la scelta dell’infleuncer. Secondo alcuni, Chiara avrebbe dovuto scegliere una “vera cantante” per debuttare nel mondo della musica. Altre persone, invece, hanno screditato direttamente la Ferragni facendo dell’ironia sulle pochissime strofe pronunciate durante tutto il brano.

Nonostante le critiche che, ovviamente, sono normalissime in questi casi, Chiara ci ha tenuto a ringraziare moltissimo i suoi fan per il supporto e l’affetto mostrati. Non appena il singolo è uscito, la donna è stata inondata di messaggi bellissimi e colmi di affetto. Anche Fedez, ovviamente, non può che essere felice di tutti i traguardi raggiunti dalla sua consorte. La stima e l’ammirazione del pubblico, dunque, è in grado di far sparire anche le critiche.