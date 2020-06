Lucifer: Netflix annuncia la sesta (ed ultima) stagione

Dopo l’annuncio della quinta che sta per arrivare sulla piattaforma streaming, Netflix ha annunciato la sesta stagione dello show tanto amato

Lucifer: è ufficiale, sesta stagione confermata

Lucifer è una serie statunitense sviluppata da Tom Kapinos che si basa sull’omonimo fumetto scritto da Mike Carey. La serie è andata in onda per tre anni su Fox e poi è stata cancellata. Questa azione ha fatto davvero scoppiare una rivolta sui social e i fan hanno attenuto grandi risultati.

Infatti, dopo le petizioni per salvare la serie è arrivata Netflix a risolvere la situazione. La piattaforma streaming ha prodotto la quarta stagione, che doveva essere l’ultima per concludere in modo dignitoso la storia. Poi, però, ha deciso di realizzarne una quinta sull’onda del successo dello show. Infatti, questa comparirà su Netflix dal 21 agosto con 16 episodi.

Ma non è finita qui. L’azienda ha deciso di superarsi e realizzare anche la sesta stagione. Nelle settimane scorse voci di corridoio volevano le trattative in crisi per colpa del protagonista, Tom Ellis, il quale pare abbia chiesto un aumento di compenso dopo il successo avuto con l’apparizione del crossover dell’Arrowverse. Ma alla fine è andato tutto per il meglio e Netflix ha confermato il tutto in modo ufficiale.

La sesta stagione ci sarà, ma sarà davvero l’ultima

Dopo la quarta che doveva essere l’ultima, dopo la quinta che doveva essere l’ultima, adesso la sesta sarà davvero la fine di Lucifer. Poche ore fa sulla pagina ufficiale della piattaforma è apparso l’annuncio ufficiale: la sesta ed ultima stagione si farà ma con ultima intendono proprio ultima questa volta.

La pagina ufficiale italiana di Netflix ha poi pubblicato un messaggio ironico in cui si diceva che era stato proprio il diavolo a farglielo fare e Lucifer sarebbe tornato con la sesta stagione. Poi ha aggiunto un “ultima ultima eh“. Insomma, alla fine il momento è arrivato anche se Lucifer ci terrà ancora compagnia per un bel po’ di tempo. (Continua dopo il post)

Mentre le riprese della quinta stagione sono terminate e c’è stato solo qualche intoppo nel post produzione a causa del Coronavirus, la sesta serie ha solo l’ufficialità e i contratti firmati, ma non si sa ancora nulla sulla trama e il numero di episodi. Quello che è certo è che il team di lavoro darà una giusta conclusione alla storia di Lucifer e a tutti i personaggi della trama.