Maria Elena Boschi e Giulio Berruti “Chi” pubblica le foto del bacio il paparazzo racconta i retroscena (FOTO)

L’onorevole Maria Elena Boschi è stata sorpresa con Giulio Berruti, tra i due scatta un bacio pubblicato dal settimanale Chi, forse è nato l’amore

Il settimanale Chi ha immortalato un momento importante fra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti. I due sono stati paparazzati mentre si stavano scambiando un bacio. Intervenuto nella trasmissione radiofonica Un Giorno da Pecora, il fotografo ha commentato lo scatto e ha detto che è stato fatto ai Pairoli.

Pare che la coppia fosse a cena insieme al padre di Berruti, come ha detto il fotografo, poi hanno portato a spasso Browning, il cane di Giulio. E’ stato in quel momento che è scattato il bacio, ma non è chiaro se si trattasse di un bacio appassionato. Non vi è infatti certezza se si sia trattato di un bacio come quello che si scambiano due innamorati oppure un bacio di amicizia. (Continua dopo la foto)

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti fidanzati?

Ma allora la Boschi e Berruti sono fidanzati? In realtà, ha detto il fotografo, la notizia era risaputa da tempo, ma poiché i due sanno come comportarsi ancora non è uscito nulla di ufficiale. Probabilmente la coppia si frequenta da tempo, ma stavolta non si è accorta di essere sotto i riflettori. I dubbi tuttavia su una storia fra la Boschi e Berruti sono stati spazzati via dalle foto pubblicate dal settimanale “Chi”.

La coppia è stata infatti beccata mentre si baciava dopo aver passato una serata in un ristorante di Roma. Che si sia trattato di un bacio appassionato o meno poco importa, tra i due c’era comunque una innegabile complicità. Oltretutto, i sorrisi erano palesi sui loro volti ed è chiaro che qualcosa c’è.

Il bacio ufficializza la love story fra i due

Coloro che però seguono la storia fra la politica e l’attore sanno che altre volte i due sono usciti insieme. E sono stati anche avvistati in atteggiamenti inequivocabili, come è accaduto il 14 aprile 2019. I due erano stati sorpresi insieme in occasione della festa organizzata da Toilet Paper e dall’artista Maurizio Cattelan per il Salone del Mobile.

Il bacio ufficializza la loro storia e sembra che possa diventare una delle più infuocate di questo 2020. Durante la passeggiata per le strade della capitale i due si sono scambiati un bacio, come testimoniano le immagini pubblicate dal magazine diretto da Alfonso Signorini. E chissà che duri anche oltre la loro storia!