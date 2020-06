Fabio Volo e Johanna Hauksdottir aria di crisi? Il settimanale CHI ha beccato lei tra le braccia di un altro (FOTO)

Fabio Volo, gli scatti di Chi testimoniano i problemi di coppia

Fabio Volo e Johanna Hauksdottir stanno attraversando un periodo oltre che delicato anche tanto complicato. La coppia è in crisi, lo testimoniano gli scatti pubblicati da Chi, in cui è evidente che l’istruttrice di pilates si sia trovata benissimo tra le braccia di un’altro uomo. Si tratta di Raffaele Marone scrittore e fotografo di moda. Gli scatti pubblicati nel settimanale di Alfonso Signorini li ritraggono dapprima in compagnia di amici, poi mentre vanno a casa di lui.

Niente di strano dato che con Fabio Volo si è parlato più volte di crisi anche negli anni passati. Per esempio alla fine del 2019 già alcuni post sui social avevano dato avvisaglie che avevano fatto preoccupare i follower comuni. Poi le parole di Johanna avevano allarmato ancora tutti. Aveva affermato che quando una ragazza ruba un uomo impegnato, l’uomo impegnato non è un vero uomo. I veri uomini non si lasciano rubare sono attenti a ciò che fanno. (Continua dopo la foto)

Fabio Volo e Johanna Hauksdottir, la coppia scoppia dopo 7 anni

Fabio Volo e la sua compagna Johanna stavano insieme già dal 2013, anno in cui si sono conosciuti durante le riprese del film “Un giorno in più”. Dal loro amore sono nati due bambini bellissimi, Gabriel e Sebastian che hanno riempito la loro vita di allegria e gioia. Poi piano piano i rapporti tra loro sono diventati sempre più tesi tanto da prendere le distanze oggi circa 7 anni dopo.

La dimostrazione del fatto che non stanno più insieme da tanto tempo è che la donna ha fatto gli auguri di compleanno a Fabio attraverso Istagram, ricondivisi dallo stesso subito dopo. Questo ci fa pensare siano rimasti in buoni rapporti magari soltanto per amore dei figli, per non far provare loro il distacco di due genitori che li hanno messi al mondo mentre si amavano.

Il messaggio di auguri sui social dimostra che …

Nel messaggio di auguri della donna, sia in quello di ringraziamento di Fabio non mancano i bacini e le faccine proprio come due amici, nulla di romantico che possa far pensare ad un ritorno di fiamma. Anzi sembrano essere abbastanza arresi alla situazione.

D’altronde prima di arrivare a questa decisione molto probabilmente avranno parlato e pensato del fare per essere sicuri di non sbagliare. Quindi le foto su Chi non sono più foto di un tradimento come tutti hanno pensato, ma foto che testimoniano l’inizio di un altro amore, magari l’amore della vita.