Giancarlo Magalli su tutte le furie “Bugiardi e infami!”, ma cosa è successo?

E’ fuori di sé Giancarlo Magalli, il conduttore de I Fatti Vostri si è scagliato contro un sito che ha pubblicato la notizia sull’addio della collega Roberta Morise

La notizia sull’addio di Roberta Morise circola da alcuni giorni e pare che anche la calabrese abbia dato conferma. La bella Roberta per la seconda stagione consecutiva ha affiancato il conduttore de I Fatti Vostri Giancarlo Magalli. Sembra però che la conduttrice non sia prevista nella prossima stagione del contenitore mattutino di Rai2.

Ancora non è stato dato il nome della sostituta, e quindi è caccia al toto nome. Secondo il sito Tv Blog fra le possibili sostitute potrebbe esserci Samantha Togni, professionista amatissima di Ballando con le Stelle. La ballerina non ha mai celato il desiderio di partecipare ad un nuovo programma televisivo. Sulla possibile lista ci sono però anche altri volti noti come Veronica Maya, anche lei molto apprezzata dal direttore di Rai Due Ludovico Di Meo.

Giancarlo Magalli si scaglia contro le affermazioni del sito

In un’intervista a Vero Tv la Morise ha specificato che per il programma è stato una scuola di televisione. Per lei è stato come fare un salto di qualità ed essere presente tutti i giorni è stato come un vero e proprio allenamento intenso. La Morise è soddisfatta dei risultati ottenuti e grazie alla trasmissione quotidiana ha avuto il privilegio di essere tutti i giorni nella casa degli italiani.

Roberta ha anche aggiunto nell’intervista che Michele Guardì e Magalli sono due autorità in ambito televisivo. Accanto a loro lei si è sentita sempre protetta e fortunata e ha potuto imparare tanto. Molti hanno pensato che l’addio riguardante la Morise sia stato causato dalle discussioni avute in passato con Adriana Volpe.

Magalli ha detto di essere dispiaciuto

A rispondere alla notizia riguardante l’esclusione della Morise dalla prossima edizione de I fatti Vostri è stato proprio Magalli. Il conduttore si è infuriato e si è anche scagliato contro il sito che ha pubblicato la notizia sui suoi trascorsi con la Volpe. Anzi, Magalli ha fatto delle ottime osservazioni su Roberta e ha inveito contro il sito.

Magalli ha detto che questi siti giornalistici sono falsi e bugiardi e mettono in piazza notizie che non hanno nulla di vero. Ha anche ribadito la sua amicizia con Roberta Morise e il fatto che fosse anche dispiaciuto perché è stata sostituita. Non è stata una sua decisione cercare un’altra al posto suo.