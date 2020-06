Federico Fashion Style, chiama la polizia “la cifra è assurda”

Una cliente di Federico Fashion Style non vuole pagare il conto perché è troppo salato, lo stilista chiama la polizia

Conosciuto come uno dei più bravi hairstylist in assoluto, Federico Fashion Style si è da poco lanciato nel mondo della musica. Continua però a rendere i suoi servizi e a stupire per le sue creazioni, ma anche per i prezzi. Vero nome Federico Lauri, è diventato famoso dopo aver preso parte al Real Time dal titolo “Il salone delle meraviglie”.

Nel racconta venivano narrate le avventure del parrucchiere di Anzio che serviva le sue clienti. Il successo è stato straordinario, tanto che ha perfino aperto saloni in tutta Italia. Di recente ne ha aperto uno anche a La Rinascente di Roma, ma ha anche pubblicato su Instagram l’uscita di un disco. Il suo singolo dal titolo “Troppo Top!” uscirà sulle piattaforme social e il video ufficiale è già uscito su Youtube.

Federico Fashion Style costretto a chiamare la polizia

Il disco probabilmente diventerà il tormentone dell’estate 2020 e il parrucchiere ha invitato tutti a guardarlo e ascoltarlo. Nel video con lui ci sono le stesse persone che ogni giorno si vedono nel suo salone di Anzio. Si tratta di Alessia Manfrin, Patrizia Paccarié, Roberta Serafini e altre.

La Serafini canta insieme Federico ed è tutto un programma. Ma lo stilista è stato protagonista, proprio nel salone di Anzio, di un episodio particolare accaduto mercoledì 24 giugno. Pare che è stato costretto a chiamare la polizia perché una cliente si è rifiutata di pagare. Stando a quanto pubblicato dalla testata locale IlCaffe.tv, una cliente di Federico ha giudicato eccessivo il prezzo di un servizio.

La cliente si è rifiutata di pagare per il costo elevato del servizio

La signora ha detto che il conto era eccessivo e che non poteva pagarlo. La cliente era giunta alla cassa e quando ha visto il conto ha sgranato gli occhi ed è rimasta sconvolta. La cifra che le era stata chiesta era di ben 600 euro. La donna pensava di spendere massimo 300 euro, per cui è normale che quando le è stato chiesto il doppi è rimasta sbalordita.

E Federico, cosa è stato costretto a fare? Ha chiamato la polizia. Due poliziotti del Commissariato di Anzio sono intervenuti per sedare la situazione. Tuttavia, Federico ha detto alla cliente che non le avrebbe fatto pagare nulla, ma la signora ha voluto pagare quella che secondo lei era la giusta cifra.