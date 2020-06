Temptation Island: Alessia Marcuzzi alla guida di un’altra edizione nip in autunno? Le ultime indiscrezioni

Alessia Marcuzzi al timone di un’altra edizione nip. Ecco le ultime indiscrezioni uscite in queste ore

Temptation Island: l’edizione di Alessia Marcuzzi sarà nip

Da due anni a questa parte siamo abituati a vedere all’inizio dell’estate Filippo Bisciglia che conduce Temptation Island nella sua versione classica e nip (con coppie non famose). Invece, alla fine dell’estate c’è l’edizione Vip, prima condotta da Simona Ventura e poi da Alessia Marcuzzi.

Tuttavia, da quando le coppie dell’edizione di quest’anno di Filippo Bisciglia sono state svelate, ci siamo resi conto che il programma che partirà su Canale 5 dal 2 luglio sarà un’edizione mista. Infatti, ci sono quattro coppie non famose e due coppie di vip: queste sono quelle formate da Antonella Elia e Pietro Delle Piane, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso.

Ebbene, poche ore fa Alberto Dandolo su Dagospia ha annunciato che Alessia Marcuzzi tornerà a settembre con Temptation Island ma sarà un’edizione nip. Quindi, in tempo di Coronavirus Maria De Filippi ha voluto scombussolare tutto creando due edizioni con coppie nip con la presenza nella prima di due coppie famose. Voi che cosa ne pensate?

I dubbi

Non si sa, ovviamente, se questa notizia corrisponde al vero. Infatti, nessuno dei canali ufficiali ha dato alcuna conferma o smentita. Nel frattempo in rete si è diffuso un certo malcontento e scetticismo. L’edizione di Filippo Bisciglia porta la scritta Temptation Island ma ci sono due coppie famose, l’edizione di Alessia Marcuzzi doveva essere diversa, invece è una seconda edizione nip? Inoltre anche le coppie scelte per il programma che partirà a luglio non ha convinto molto gli appassionati.

L’edizione di Filippo Bisciglia

Filippo Bisciglia ha assicurato che tutti gli addetti ai lavori e i protagonisti sono stati controllati per quanto riguarda il Covid-19 e sono stati in isolamento per poter partecipare al programma. Le riprese in Sardegna sono già iniziate da qualche giorno e il conduttore ha promesso già scintille. Infatti, secondo lui le coppie scelte danno modo di fare un programma più completo quest’anno.

Oltre ad Antonella Elia con Pietro Delle Piane, Manila Nazzaro con Lorenzo Amoruso, ci sono dunque quattro coppie non famose. Queste sono Valeria e Ciavy (quest’ultimo già molto chiacchierato sui social), Annamaria e Antonio, Anna e Andrea, Sofia e Alessandro. Tra di loro ci sono già problemi di tradimenti, insicurezze nei sentimenti e grandi differenze d’età. Vi convince questo cast?