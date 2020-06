Benedetta Rossi arriva un annuncio a sorpresa tutti al settimo cielo

Benedetta Rossi, finalmente sta per arrivare il suo libro

Benedetta Rossi continua la sua strada, sembra essere inarrestabile, il successo nato dal canale YouTube continua, tra alti e bassi, tra critiche, suggerimenti e complimenti da parte dei fan che la seguono ormai da tantissimo tempo. La cuoca è riuscita a diventare una delle cuoche più famose d’Italia maggiormente seguite, per tanti motivi.

In primis perché è davvero brava, in secondo luogo perché riesce ad attirare l’attenzione di tutti con ricette semplici, mediamente difficili, interessanti e che fanno venire l’acquolina in bocca. I suoi traguardi arrivano l’uno dietro l’altro. Adesso è arrivato l’ennesimo, che non può fare altro per riempirla di soddisfazione.

Intanto Primaonline, il portale che si occupa delle classifiche dei network maggiormente seguiti, le ha assegnato il primo posto su 15. Poi ha informato che i suoi video hanno raggiunto 147,9 milioni di visualizzazioni, il massimo dei risultati. Ma la soddisfazione più grande per lei e per coloro che la seguono, arriva con l’informazione che ha a che fare con il suo ultimo libro. A quanto pare la cuoca ha scritto un libro destinato a ricevere tanti complimenti e che le regalerà altrettante soddisfazioni. Del libro i suoi follower le chiedono ormai da parecchio tempo. Adesso però ha finalmente una data, la cuoca ha risposto ad una delle sue follower che a partire da ottobre il libro sarà presente in tutte le librerie disponibile all’acquisto.

Benedetta Rossi in vetta alle classifiche

Benedetta Rossi oggi è riuscita a raggiungere la vetta di tutte le classifiche e a prendere il posto di tantissime cuoche che hanno fatto gavetta in TV per tanti anni. Ricordiamo che lei è diventata è un personaggio famoso grazie ad un canale YouTube che andava benissimo. Tutto ha avuto inizio da un semplice video registrato insieme al marito, nessuno dei due poteva mai immaginare di raggiungere così tante visualizzazioni fin quando un ragazzo ha consigliato loro di andare avanti.

È stato quindi lui a creare una vera e propria pagina, dare il via al suo programma on-line affermando che è molto probabilmente questo genere di trasmissione avrebbe dato loro grandi risultati. Ed infatti così è stato. Oggi sui social si aprono diatribe che la mettono a confronto con Benedetta Parodi, molti follower la preferiscono a lei.

La cuoca tiene alla sua semplicità, vuole rimanere una persona qualunque

Nonostante la notorietà a Benedetta afferma di voler essere una persona normalissima, senza affiancare al suo nome il termine youtuber, influencer o comunque donna legata al mondo social. Continua a registrare i suoi video e mostrare le sue videoricette parlando della famiglia e degli animali che vivono con loro in casa senza avere chissà quale obiettivo.