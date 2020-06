Mariano Catanzaro ex tronista di UeD appello importante ad Alfonso Signorini

Mariano Catanzaro si è innamorato del mondo della TV e vuole rimanerci

Mariano Catanzaro è riuscito ad entrare nel mondo della televisione grazie a Maria De Filippi che gli ha dato la possibilità più volte. Una volta fatto ingresso, adesso uscirne non è tra i suoi obiettivi principali, quindi sta cercando di rimanerci quanto più possibile. Per riuscire a raggiungere il suo traguardo si è quindi rivolto ad Alfonso Signorini che forse in questo momento è l’unico che gli può permettere di farlo.

Ricordiamo che è divenuto un tronista famoso dopo aver scelto di corteggiare Valentina Dallari nel 2015. Poi dopo la partecipazione al suo trono nel 2017/2018, il bel napoletano scelse Valentina Pivati con la quale la relazione giunse al termine praticamente subito. Ha partecipato poi a La pupa e il secchione, anche lì ha avuto grande risultati. Una realtà però che è durata poco.

Mariano Catanzaro pubblica un post che la dice lunga e spiega quali sono le sue intenzioni

Mariano Catanzaro ha pubblicato un post che ha praticamente reso chiaro tutto il quadro. Il ragazzo ha un obiettivo e non intende lasciarlo sfuggire. Ha Infatti scritto che quando si vuole raggiungere un risultato si deve essere testardi, avere la testa dura puoi aiutare, anche se non sempre. D’altronde potremmo dire che lui è la dimostrazione del fatto che sia così. È partito da Uomini e donne per poi partecipare a La pupa e il secchione e adesso fare una proposta indecente ad Alfonso Signorini. Gli ha chiesto di avere la possibilità di entrare a far parte del cast del Grande Fratello.

Altri hanno atteso di essere chiamati a partecipare, lui invece è andato dritto al punto dimostrando di non avere tempo da perdere e di non poter aspettare la chiamata seduto comodamente sul divano di casa. Così parlando del reality ha raccontato di avere avuto sempre questo desiderio. Molto probabilmente la sua presenza al Grande Fratello potrebbe fare benissimo anche all’Italia.

Stiamo attraversando un brutto periodo dice quindi essendo una persona solare ed allegra, potrebbe far divertire tutti nella sua semplicità. C’è da dire che in anni di televisione, Mariano è sempre stato una persona forte, molto particolare, strana, colorita, ma non si è mai mostrato come una persona falsa

La partecipazione del napoletano al Grande Fratello potrebbe dare soddisfazioni

La sua presenza un casa farebbe sicuramente bene, un uomo passionale sotto qualunque punto di vista, che non ha strategie, una persona pura, dentro la casa del GF ci vorrebbe proprio.

Tra l’altro essendo un personaggio conosciuto dai ragazzi vista la partecipazione a Uomini e Donne, il GF sarebbe molto probabilmente il Grande Fratello più seguito. Insomma ad Alfonso Signorini la presenza di Mariano conviene tantissimo, l’idea non sarebbe affatto male.