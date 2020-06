Oroscopo 26 giugno 2020: cambiamenti per i Toro, Capricorno soggetti alle tentazioni

L’Oroscopo del 26 giugno denota una netta ripresa per i nati sotto il segno dell’Acquario. I Capricorno, invece, potrebbero essere tentati da qualcuno, mentre i Toro si preparano a un cambiamento.

Previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Oggi vi sentite particolarmente nervosi. I nati sotto questo segno non stanno attraversando il loro periodo migliore, pertanto, sarebbe opportuno prendersi una pausa. Le relazioni di coppia potrebbero essere giunte ad un bivio. A lavoro stanno per arrivare delle buone notizie e dei cambiamenti interessanti.

Toro. Molti dei nati sotto questo segno stanno attraversando una fase molto particolare della propria vita. Sono in arrivo delle novità importanti, che riguarderanno soprattutto la sfera lavorativa. Anche i sentimenti, però, potrebbero essere influenzati da queste novità. Se state valutando un trasferimento siate cauti.

Gemelli. Periodo estremamente positivo per quanto riguarda i sentimenti. L’Oroscopo del 26 giugno preannuncia una giornata all’insegna dell’amore e dell’armonia familiare. Sentite particolarmente la voglia di trascorrere del tempo insieme alla persona amata. Per questo motivo, approfittate del fine settimana per concedervi una piccola fuga.

Cancro. Il periodo di nervosismo che ha caratterizzato lo scorso fine settimana, per fortuna, è andato via. Adesso sarete molto più sereni e distesi. Questo, naturalmente, vi renderà anche più predisposti al confronto con gli altri. Sul lavoro ci sono dei cambiamenti importanti, ma non mancherà qualche piccolo intoppo o rallentamento.

Leone. I Leone si trovano a vivere una fase di grande splendore per quanto concerne i sentimenti. Se siete vincolati a relazioni stabili, questo potrebbe essere il momento giusto per compiere passi importanti. A lavoro le cose vanno bene, ma se state pensando di investire molto denaro, valutate bene i pro e i contro.

Vergine. La Luna entra nel vostro segno e questo denota una certa instabilità dal punto di vista dei sentimenti. Nella giornata odierna potreste sentire particolarmente il peso delle responsabilità, specie nei confronti della famiglia. Troppe volte vi siete lasciati condizionare dai giudizi dei vostri cari e questo non sempre fa bene.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Siete tra i segni più restii ad accettare il cambiamento. Questo, talvolta, potrebbe condurvi verso discussioni con chi ha una visione completamente diversa dalla vostra. In amore c’è qualche risentimento. Forse avete solo fatto finta di perdonare, ma non ci siete riusciti davvero, pertanto, potrebbe nascere qualche disguido.

Scorpione. L’Oroscopo del 26 giugno esorta i nati sotto questo segno a fare un po’ di chiarezza e pulizia nella propria vita. Evitate di farvi inutili problemi. Allontanate dalla vostra vita le persone negative e non lasciatevi influenzare dal giudizio altrui. Sul lavoro potrebbe nascere qualche disguido, mantenere la calma.

Sagittario. Non state attraversando esattamente il periodo più bello della vostra vita. Sia in amore sia nel lavoro c’è il rischio di incappare in qualche problema. Non lasciatevi tediare da inutili scocciature e soffermatevi sulle cose davvero importanti. In famiglia potrebbe esserci qualche incomprensione.

Capricorno. Attenzione all’amore, in tutti i senti. In questo periodo vi sentite un po’ vulnerabili, pertanto potreste cadere in qualche peccaminosa tentazione. Evitate di tenervi tutto dentro e manifestate i vostri problemi e punti di vista. Sul lavoro si prospetta un’estate davvero scoppiettante.

Acquario. Dopo giorni un po’ sottotono, finalmente, ci sarà un netto miglioramento. Approfittate dell’energia e dell’ottimismo che contraddistinguerà questa giornata per cimentarvi nei vostri progetti. Anche l’amore va verso un graduale miglioramento, occhi aperti per i single in questo week-end.

Pesci. Oggi non è affatto la giornata adatta per essere permalosi. Cercate di lasciarvi scivolare maggiormente le cose addosso, senza dare troppo peso al giudizio degli altri. In amore potrebbe esserci qualche discussione di troppo e anche nel lavoro ci sono dei rallentamenti. Rimandate le scelte importanti alla prossima settimana.