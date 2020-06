Nicola Vivarelli, fan in rivolta: ha raggiunto il suo scopo, ha mentito a tutti! (FOTO)

Molti sui social stanno insinuando che Nicola Vivarelli ha raggiunto il suo scopo. Il cavaliere che da diversi mesi è sceso a corteggiare Gemma Galgani, sta pian piano mostrando a tutte le sue carte e spera di diventare una persona popolare. All’interno del dating show in tanti non hanno creduto alla sua sincerità e ora che uomini e donne si è concluso per la pausa estiva, tanti dubbi stanno diventando conferme.

La frequentazione con Gemma secondo alcune indiscrezioni pare si sia fermata e a mostrarlo ci sono tanti immagini del giovane 26enne. Quest’ultimo, infatti, è partito per una breve vacanza in dolce compagnia e non c’è ombra della Galgani. Perchè? Inoltre, dal suo account Instagram è spuntato un dettaglio che non è rimasto inosservato ai più attenti e di conseguenza ecco che alcuni dubbi stanno diventando conferme.

Arriva la spunta blu per Nicola Vivarelli