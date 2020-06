Romina Power, sul web spunta una sua foto senza veli: l’ex di Al Bano incanta il web

Romina Power ospite all’ultima puntata di Domenica In

Nonostante non sia più una ragazzina Romina Power continua ad essere una donna molto bella ed affascinante. L’ex di Al Bano si trova ancora a Cellino San Marco perché impossibilitata a raggiungere gli Stati Uniti dove la pandemia sta facendo strage di persone. Nelle ultime ore il nome della cantante statunitense è finito al centro dell’attenzione non per vicende di gossip legate al Maestro Carrisi, ma per altri due aspetti.

Il primo che tra qualche giorno sarà ospite fisicamente all’ultima puntata di Domenica In. Settimane fa glielo aveva promesso a Mara Venier, di conseguenza non poteva tirarsi indietro. L’altro aspetto riguarda una foto amarcord che circola in rete nella quale mostra la professionista americana senza veli.

Spunta uno scatto della cantante che la mostra senza veli

Di recente, attraverso un post su Instagram, Romina Power ha mostrato ai suoi follower un regalo ricevuto da un suo spasimante misterioso. Un dono che ha creato molta curiosità da parte di tutti i fan. Chi è? Ma nelle ultime ore il nome dell’ex moglie di Al Bano è finito in rete per uno scatto in bianco e nero risalente a quando era ancora giovanissima. Il contenuto in questione risale al 1984 ed era inserito all’interno di una rivista dell’epoca.

A renderlo virale sono stati i suoi follower che lo hanno caricato su una fanpage Instagram a lei dedicata. Nello shooting fotografico, la cantante statunitense appare in compagnia di un uomo che delicatamente le dà un bacio sul capo. Romina appare distesa, con in bella vista solo il suo décolleté florido, mentre il resto del corpo è coperto. Un’immagine che non ha nulla di volgare, anzi è molto raffinata ed elegante. (Continua dopo la foto)

Romina Power al Grande Fratello Vip 5? La proposta di Pupo

Romina Power ha 68 anni e li porta benissimo. Infatti la bellezza dell’ex moglie di Al Bano è tutta al naturale perché non è mai ricorsa alla chirurgia estetica. Nelle ultime ore la cantante statunitense è stata menzionata da Enzo Ghinazzi, ovvero Pupo. Il motivo?

Quest’ultimo sarà di nuovo opinionista del Grande Fratello Vip al via a settembre. Il cantante vorrebbe la statunitense all’interno del cast della quinta edizione. La Power accetterà l’invito?