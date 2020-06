Avete mai visto il figlio del Presidente Sergio Mattarella? Ha 52 anni e sono uguali [FOTO]

Il Capo dello Stato Sergio Mattarella e il suo terzogenito

In questo ultimo periodo, causa emergenza sanitaria da Covid-19, oltre al Premier Giuseppe Conte gli italiani hanno visto spesso dei discorsi da parte del Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella. Quest’ultimo, oltre ad essere la carica più importante dello Stato è anche un padre di famiglia. Il figlio si chiama Bernardo Giorgio Mattarella ed ha le stesse sembianze del genitore.

E’ un 52enne e come il padre anch’esso è nato a Palermo. Ha due fratelli, Francesco e Laura, gli altri due figli del Presidente e della sua defunta moglie Marisa Chiazzese. Il terzogenito in età adolescenziale si è diplomato al Liceo Classico Gonzaga del capoluogo siciliano e successivamente si è iscritto alla facoltà di Giurisprudenza della stessa città. Andiamo a vedere qualche altra informazione dettagliata sull’uomo.

Chi è Bernardo Giorgio Matterella?

Il figlio dell’attuale Presidente della Repubblica italiana si è laureato a pieni voti, di conseguenza ha proseguito gli studi con un Master in Legge in lingua inglese conseguito a Berkley, alla Boalt Hall School of Law, presso l’University of California. Inoltre, Bernardo Giorgio Matterella ha conseguito pure un dottorato di ricerca in diritto politico all’Università del capoluogo toscano ed è diventato Professore Ordinario di Diritto amministrativo alla Luiss Guido Carli della Capitale.

Nello stesso istituto il 52enne è anche Co-direttore del Master in Management e politiche dell’amministrazioni pubbliche. In poche parole una carriera di tutto rispetto per il terzogenito del Capo dello Stato. (Continua dopo la foto)

Bernardo Giorgio Mattarella: notizie sulla sua vita professionale e privata

In pratica, il figlio del Presidente Sergio Mattarella ha una grande passione per le accademie, per tale motivo ha passato gran parte della sua giovinezza sopra i libri a studiare e di questo ne ha fatto una vera e propria professione. Sembra proprio che l’aula sembrerebbe essere il suo ambiente naturale.

E proprio in quei posti che il 52enne Bernardo Giorgi ha scritto i suoi libri ed i manuali, tutti pubblicati nell’ambito giuridico. Nonostante il suo cognome è abbastanza risonante, il figlio del Capo dello Stato è riuscito a formarsi in modo autonomo. Dal punto di vista privati, l’uomo è sposato è ha dato due nipoti al padre Sergio.