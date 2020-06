Can Yaman entra nella casa del Grande Fratello VIP? Alfonso Signorini sgancia una bomba

Il Grande Fratello VIP tornerà il prossimo autunno e moltissimi sono i rumors in merito ai possibili concorrenti, l’ultimo nome trapelato in queste ore è quello di Can Yaman. L’attore turco è tra i volti più amati e apprezzati in questo particolare periodo dell’anno.

Il protagonista, infatti, sta appassionando numerosi telespettatori con la soap opera estiva Daydreamer. Lo spiffero sembra giungere direttamente dal conduttore di questa edizione del reality show, il quale vorrebbe fortemente l’attore nel cast.

I rumors su Can Yaman

In queste ore gira voce che Alfonso Signorini stia valutando di proporre a Can Yaman di entrare nella casa del Grande Fratello VIP. Considerando che l’edizione di quest’anno sarà molto particolare, il conduttore sembra voglia fare il botto. Nel dettaglio, infatti, a causa del Covid, l’edizione NIP, condotta da Barbara D’Urso, è saltata, lasciando spazio solo a quella con i personaggi popolari. Per tale ragione, il giornalista ha intenzione di formare un cast d’eccezione che non deluda affatto le aspettative dei telespettatori.

Dopo i nomi già confermati di Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento, dunque, sembrerebbe essersi aggiunto anche quello dell’attore turco. Per il momento, però, è importante chiarire che non c’è alcuna conferma ufficiale per quanto riguarda la sua partecipazione. Ad ogni modo, è molto probabile che Signorini decida di assegnare un ruolo particolare all’artista, che esula dal semplice concorrente ordinario.

Gli altri possibili concorrenti e opinionisti del Grande Fratello VIP

Si vocifera, infatti, che Alfonso stia valutando di far entrare Can Yaman nella casa del Grande Fratello VIP solo per un fine settimana. Si tratterebbe, dunque, di una special guest in grado di creare un po’ di scompiglio all’interno delle quattro mura più spiate d’Italia. Se, dunque, l’ipotesi di vederlo come concorrente a tutti gli effetti è un po’ difficile da realizzarsi, questa seconda è sicuramente più papabile.

Tra gli altri probabili concorrenti, poi, sono spuntati in queste ore anche i nomi di Vera Gemma e Rosanna Cancellieri. Per quanto riguarda gli opinionisti, invece, a parte Pupo, si vociferano anche altre ipotesi. Tra queste, le più interessanti riguardano Giulia De Lellis, con cui Pupo avrebbe grande piacere a condividere il suo incarico. Ma si parla anche di Loredana Lecciso e Adriana Volpe. Wanda Nara, invece, pare non sia stata confermata per il secondo anno consecutivo per ricoprire l’incarico.