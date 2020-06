Lutto per Pupo, lo straziante messaggio dell’opinionista del Grande Fratello Vip [FOTO]

Grave perdita per Enzo Ghinazzi

Nelle ultime ore Enzo Ghinazzi, in arte Pupo è stato colpito da un grave lutto. Quest’ultimo e Salvatore Gullo, grande fan del cantante, erano legati da una lunga e profonda amicizia, quasi fraterna. L’uomo è venuto a mancare di recente all’età di 78 anni, nella sua terra d’origine, la Sicilia. Nell’isola viveva insieme alla moglie.

L’abitazione di Gullo era come una seconda casa per l’opinionista del Grande Fratello Vip, che raggiungeva tutte le volte che aveva un tour nella bella Trinacria. Dopo essere venuto a conoscenza della sua morte, il professionista toscano ha scritto delle frasi molto toccanti e cariche d’affetto. Ricordiamo che prestò al suo idolo musicale la modica cifra di 150 milioni delle vecchie lire.

E’ venuto a mancare Salvatore Gullo

Attraverso il suo profilo Instagram, Pupo ha scritto questo messaggio dedicato a Salvatore Gullo: “Oggi ho perso un grandissimo amico, quasi un fratello. Un uomo buono e generoso che non smetterò mai di ringraziare. Grazie Salvatore Gullo. Per ciò che hai fatto per me. Che la terra ti sia lieve”.

Parole che in pochissimo tempo hanno ricevuto una valanga di mi piace e commenti di cordoglio. La notizia della sua morte, di cui non si conosce ancora il motivo, è stata resa nota dall’assessore al Turismo Francesco Scardino. In questo modo tutti coloro che lo conoscevano e stavano lontano dalla Sicilia hanno potuto rendergli un pensiero. (Continua dopo il post)

L’amicizia tra Pupo e Salvatore Gullo

Il primo incontro tra Pupo e Salvatore Gullo è avvenuto nei primi Anni Ottanta, quando quest’ultimo girava per le vie del paese su una A112. Un’aut dell’epoca con la radio a tutto volume mentre ascoltava il celebre brano di Enzo Ghinazzi, ‘Gelato al Cioccolato’. Inoltre i finestrini del suo veicolo erano totalmente tappezzati con poster del professionista toscano.

Il compianto Gullo non aveva nessuna intenzione di calare il volume, anche se in quel periodo andavano alla grande i brani dei cantanti famosi stranieri. Le attenzioni nei suoi confronti colpirono molto l’opinionista del Grande Fratello Vip che, dopo averlo visto passare e ripassare con la radio ad alto volume i suoi brani, decise di conoscerlo. Da qual momento in poi si instaurò una bellissima amicizia che è durata fino al giorno della sua morte.