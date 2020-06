Gli ex gieffini che non sono stati invtati a casa di Fabio Testi hanno fatto sapere come la pensano a tal proposito

Grande Fratello Vip: la reazione degli esclusi alla reunion di Fabio Testi

Qualche settimana fa Fabio Testi ha organizzato non una, ma ben due reunion a casa sua, in provincia di Verona, con alcuni ex concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip. L’attore, prima di essere eliminato dalla Casa l’aveva promesso e ha mantenuto quanto detto. Tuttavia, al ritrovo erano in pochi e mancavano molti ex concorrenti.

Infatti, nelle foto pubblicate sui social abbiamo visto Adriana Volpe con marito e figlia, Andrea Montovoli, Patrick Ray Pugliese, poi ancora Teresanna Pugliese, Fernanda Lessa (che ha organizzato la festa), Paola Di Benedetto e così via. Ma gli utenti hanno notato subito la mancanza di volti importanti come Pago, Antonella Elia, Antonio Zequila, Licia Nunez, Sossio Aruta e non solo.

Ebbene, gli ex gieffini esclusi hanno dato la loro opinione su quanto accaduto e sul mancato invito da parte di Fabio Testi. Ecco qui di seguito la reazione di alcuni di loro. Se qualcuno è molto sereno a riguardo, qualcun altro si è davvero offeso.

La reazione degli esclusi

Per alcuni non era possibile partecipare alla reunion, come nel caso di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, che si trovano in Sicilia. Tuttavia, alle pagine del settimanale Chi gli ex gieffini che non sono stati nemmeno invitati hanno detto la loro opinione. Antonella Elia, ad esempio, ha detto che non gliene frega assolutamente niente. Uguale il pensiero di Pago, concentrato su altri aspetti della sua vita.

Anche Rita Rusic, Michele Cucuzza e Aristide Malnati non sono stati toccati dalla cosa. La prima si sarebbe sentita comunque a disagio. Mentre il papirologo ha ipotizzato la mancanza di posti letto e il fatto di non stare molto simpatico a Fernanda Lessa, ma se si dovesse ripetere andrebbe volentieri.

Molto più duri i commenti di Licia Nunez e Antonio Zequila. L’attrice ha detto di non essere stata considerata, ovviamente, dalla “gang del bosco” mentre Antonio è andato giù davvero pesante perchè si è offeso molto. Per lui la “gang del sottobosco” l’ha escluso, ma lui ha un curriculum lunghissimo mentre non vede quale carriera possano vantare una Teresanna Pugliese, un Patrick Ray Pugliese e un Andrea Denver. L’attore ha poi detto che ci sarà una reunion tra veri big come lui, Rita Rusic, Licia Nunez, Barbara Alberti.