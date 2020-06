Raimondo Todaro e Francesca Tocca, parla il coreografo: i motivi dell’addio

Raimondo Todaro in un’intervista ha parlato dei motivi che l’hanno allontanato da Francesca Tocca

Francesca Tocca e Raimondo Todaro: fine del matrimonio

Francesca Tocca è una ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi da tanti anni, mentre Raimondo Todaro è un ballerino che ha vinto molte gare di ballo ma non solo. Ha partecipato alla seconda edizione di Ballando con le Stelle e ha vinto la terza. Si è occupato delle coreografie de Il Cantante Mascherato e ha preso parte a molti film e spettacoli di teatro. Tuttavia, da mesi è al centro del gossip per la fine del suo matrimonio con Francesca.

La coppia, prima partner di danza e poi nella vita, si è sposata nel 2014 e ha avuto una bambina, Jasmine. Dall’anno scorso, però, circolavano voci della fine del matrimonio. Voci che poi sono state confermate sui social dallo stesso Raimondo. Ora, a distanza di molto tempo e della bufera che ha coinvolto l’ex moglie, Raimondo Todaro ha deciso di svelare in un’intervista i motivi che hanno portato la coppia a separarsi. Leggete i dettagli qui di seguito nell’articolo.

I motivi dell’addio

Raimondo ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi in cui ha spiegato che il matrimonio con Francesca Tocca si è concluso durante i lavori per Il Cantante Mascherato, ovvero a gennaio 2020. Il coreografo ha ringraziato pubblicamente Milly Carlucci perchè l’ha aiutato molto in quello che per lui era un periodo davvero delicato.

Tuttavia, non c’è stato nessun tradimento. Tra di loro semplicemente si è spento qualcosa piano piano e da tempo non sentivano più quel formicolio nello stomaco che provavano una volta. Il modo molto naturale i sentimenti sono svaniti, anche se Raimondo nutre grande affetto e stima per Francesca, nonostante tutto.

La storia con Valentin

Nei mesi scorsi Francesca Tocca è finita al centro della bufera per la sua relazione con Valentin, ballerino della diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il ballerino ha raccontato pubblicamente che tra loro è iniziato tutto nelle vacanze di Natale in cui lei lo ha cercato confessandogli i suoi sentimenti. Tra loro c’è stata dunque una relazione, poi lui ha deciso di lasciarla per rispetto alla sua famiglia.

Dopo un periodo di allontanamento, alcuni movimenti social fanno pensare che la coppia sia tornata insieme. Ad ogni modo, Francesca non ha mai voluto parlarne pubblicamente e probabilmente mai lo farà. Tuttavia, con il marito non c’è nessun problema per questa storia, le cose sono ben chiare a tutti i protagonisti della vicenda.