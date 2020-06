Silvia Provvedi svela cosa le ha detto il compagno poco prima dell’arresto: “Si è voltato e…”

La notizia dell’arresto del compagno di Silvia Provvedi ha sconvolto la famiglia della cantante. Il Corriere della sera ha fatto un excursus molto dettagliato della dinamica di quanto accaduto il giorno in cui le forze dell’ordine hanno fatto irruzione per prelevarlo.

In particolar modo, Silvia ha detto che Giorgio De Stefano si trovava a letto quando la polizia ha bussato alla porta di casa. Nel momento in cui si è sentito il campanello, il giovane pare abbia subito capito di cosa si trattasse.

Cosa ha detto Stefano a Silvia prima dell’arresto

Mercoledì 24 giugno, alle ore 4 del mattino circa, Giorgio De Stefano è stato arrestato. Il giovane non si trovava a casa sua, bensì, nella dimora di sua cognata. Insieme a lui c’erano, naturalmente, la sua compagna e sua figlia appena nata. La famiglia si trovava in tale abitazione a causa di un banale guasto al condizionatore di casa. Per tale ragione, avevano deciso di trascorrere la notte trovando refrigerio a casa della cognata. Nel momento in cui la polizia si è presentata al di sotto di tale abitazione, Giorgio di trovava nel letto.

Silvia Provvedi ha detto che, in quel preciso istante, il suo compagno si è voltato contro di lei e le ha confessato di sapere che lo fossero venuti a prendere. Senza opporre minimamente resistenza, dunque, ha eseguito tutti gli ordini imposti. De Stefano è accusato per associazione mafiosa ed estorsione. L’arresto è stato disposto anche per suo fratello Carmelo.

La decisione delle Provvedi

Per il momento si tratta di una misura cautelare, pertanto, dovranno svolgersi le indagini per comprendere come andrà a finire la vicenda. Giorgio ha sempre cercato di mantenere le distanze dal mondo dei social. Sia lui che la sua famiglia hanno sempre cercato di mantenere un basso profilo, in quanto una minore esposizione è sempre stata consigliata. A seguito della notizia dell’arresto del suo compagno, Silvia Provvedi ha deciso di seguire le sue orme chiudendosi in un rigoroso silenzio.

La sorella di Giulia, infatti, ha preferito non commentare minimamente la vicenda ed ha messo anche un paletto sui suoi social. Nello specifico, le Donatellas hanno rimosso la possibilità di commentare al di sotto dei loro post. Si tratta di un piccolo gesto finalizzato, però, a mantenere quanto più intatta possibile la privacy.