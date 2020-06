Una Vita, spoiler 26 giugno 2020: Felipe chiede perdono a Ramon

Le Anticipazioni di Una Vita, relative all’episodio di venerdì 26 giugno 2020 in onda su Canale 5 alle 14.10, si concentrano ancora sul lungo racconto ad opera di Ramon riguardo la tragica morte di Celia.

Il Palacios ha deciso che il suo amico di vecchia data debba sapere tutta la verità sull’amata moglie, visto che ancora ad oggi crede che sia deceduta a causa sua. Felipe ha già appreso che Celia ha tentato di rapire Milagros e ferire il Palacios, ma ci sono ancora altri dettagli che non sa. A fare chiarezza una volta per tutte sarà Fulgencia, la balia che Ramon assunse quando venne alla luce la piccola Milagros.

Nella puntata di Una Vita andata in onda oggi, Cinta ha avuto ancora un confronto con i genitori. Bellita vuole tornare sul palco come un tempo. La famiglia versa in condizioni disperate dopo l’incendio al teatro e l’unica soluzione sembra quella di rispolverare il talento della donna. Nell’episodio di domani, Cinta farà parecchia fatica a nascondere di essere colei che si cela dietro la dama del mistero.

Una Vita, puntata del 26 giugno 2020

Fulgencia, la vecchia balia di Milagros starà accanto a Ramon nella puntata di Una Vita in onda domani su Canale 5. Felipe, già sconvolto per la verità appresa, non sa di essere ancora all’oscuro di altri assurdi retroscena sulla moglie Celia. La domestica, esortata dal Palacios, dirà a Felipe che nel periodo in cui Ramon era sempre lontano da casa per non pensare alla morte di Trini, Celia allattava al seno Milagros, pensando fosse sua figlia.

Nel frattempo, come rivelano le anticipazioni di Una Vita della puntata di domani su Canale 5, Bellita continuerà a farsi consigliare dal marito i passi migliori per tornare ad esibirsi sul palco. La donna non sa però che i vicini non apprezzeranno la sua arte. Un duro colpo per un’artista del suo calibro.

Ramon consola Felipe

Le anticipazioni di Una Vita svelano che Ramon sarà pronto a sostenere l’amico Felipe, una volta che anche Fulgencia gli racconterà la verità su Celia. La tata aveva lasciato in fretta e furia la casa, spaventata dopo aver visto la moglie dell’Alvarez Hermoso allattare Milagros al suo seno.

Come svelano gli spoiler di Una Vita dell’episodio di domani, venerdì 26 giugno 2020, Felipe si sentirà profondamente in colpa nei confronti di Ramon. L’avvocato si scuserà e prometterà di cambiare vita, ora che sa tutto ciò che è successo a Celia diversi anni fa.