Beautiful spoiler 26 giugno 2020: Brooke non vuole che Hope si separi

Nella puntata di Beautiful in onda domani, venerdì 26 giugno 2020 su Canale 5, Brooke continuerà a persuadere Hope a non firmare le carte per annullare il suo matrimonio con Liam. La Logan è certa che sua figlia stia commettendo un enorme errore. Inoltre, ha capito che Thomas la sta ingannando.

Lo stesso Liam, nella puntata di Beautiful di giovedì, ha detto come la pensa al suo rivale in amore. Secondo lo Spencer, Thomas ha usato Douglas per intenerire Hope e convincerla a lasciarlo, così da andare a vivere con lui. Liam lo ha avvertito: farà di tutto per proteggere la donna che ama. Nel frattempo, Xander ha parlato con Flo. Lo stagista della Forrester le ha fatto capire quanto dolore stiano provando Hope e Liam. La soluzione e la cosa giusta da fare è raccontare la verità su Beth e sullo scambio di culle. Se lo farà, la sua coscienza si libererà. Cosa accadrà nell’episodio di domani?

Beautiful, puntata di venerdì 26 giugno 2020

Stando agli spoiler, Flo sarà pronta a raccontare la verità a Hope e Liam. Nessuno di loro si merita di soffrire così tanto, credendo che la loro primogenita sia morta. A quel punto però, è intervenuta Zoe. La giovane sa che se Flo parlasse, lei e suo padre andrebbero in prigione per il crimine commesso. Le anticipazioni di Beautiful raccontano che la Buckingam fermerà Flo prima che sia troppo tardi.

Continuando con gli spoiler di Beautiful, vedremo che Xander sarà molto deluso dal comportamento della sua fidanzata. Nonostante ciò, deciderà a malincuore di mantenere il segreto sullo scambio di culle. Se andasse dalla polizia infatti, anche Zoe finirebbe in prigione e lui la perderebbe per sempre.

Hope non cambia idea

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale 5 domani, venerdì 26 giugno 2020, Brooke e Hope discuteranno sul da farsi. La Logan crede che sua figlia stia sbagliando e proverà a convincerla a non firmare i documenti per l’annullamento del matrimonio con Liam. Hope però non ne vorrà sapere e le ribadirà di essere pronta a vivere con Thomas e Douglas.

Ovviamente, Thomas sarà al settimo cielo per il fatto di aver raggiunto il suo obiettivo. Anche se sa che Hope ama Liam, spera con il tempo che si affezioni a lui. Come svelano le anticipazioni di Beautiful, il folle Forrester userà ancora Douglas per avere le attenzioni di Hope, che non si accorgerà, almeno per il momento, del grosso guaio in cui si è cacciata.