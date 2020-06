L’allieva 3 si farà e sarà l’ultima stagione con Alessandra Mastronardi

L’allieva 3, tanto attesa dai fan, è stata confermata. A breve inizieranno le riprese, sempre nel rispetto delle norme anti-Covid che contemplano il distanziamento sociale. A tal proposito, è già stato confermato che non vedremo baci, in quanto sarebbe state scene impossibili da girare in questo particolare e difficile momento storico.

La terza stagione della serie Tv L’allieva segnerà un’uscita di scena che non farà piacere ai fan. L’attrice Alessandra Mastronardi ha infatti confermato nella sua intervista a Io Donna che nella possibile quarta stagione non ci sarà.

L’allieva 3 presto in Tv

La fiction con protagonisti la stramba Alessandra Mastronardi nel panni di Alice e l’affascinante Lino Guanciale in quelli di Claudio Conforti arriverà presto in Tv con l’attesa terza stagione. Stando alle anticipazioni de L’allieva 3, ci saranno tantissime novità, a partire proprio dal rapporto tra Alice e Claudio. Intanto la Mastronardi si è raccontata sulle pagine di Io Donna. L’attrice ha svelato di aver ricevuto parecchie critiche ad inizio carriera. Non tutti credevano in lei e c’è chi le ha detto che non sarebbe mai diventata un’attrice di successo per via delle troppe smorfie che faceva. Alessandra però non si è fatta condizionare e ha continuato a seguire il suo sogno.

La fiction L’allieva 3 è tratta dai romanzi di Alessia Gazzola. Dal momento che la scrittrice non ha proseguito con i suoi racconti, risulta difficile immaginare un prosieguo. Tuttavia, mai dire mai. Non è stato infatti ufficializzato lo stop definitivo della serie Tv. Alessandra Mastronardi ha però le idee chiare e nella sua intervista ha dichiarato che non prenderà più parte alla serie: “Io e Lino Guanciale abbiamo deciso di mettere un punto, occorre avere anche il coraggio di fare questo”.

Arriva il fratello di Lino

Alessandra Mastronardi ha regalato nel corso della sua intervista a Io Donna qualche anticipazione riguardante L’allieva 3, anche se non si è sbilanciata sul rapporto tra Alice Allevi e Claudio Conforti. I fan, ovviamente, sperano in una storia d’amore. Non mancheranno complicati casi da risolvere, che terranno impegnati entrambi.

Stando alle anticipazioni de L’allieva 3, conosceremo un nuovo personaggio che non mancherà di creare problemi e siparietti divertenti. Si tratta del fratello di Lino, che avrà il volto dell’attore Sergio Assisi. Lino prenderà un’importante decisione, ovvero mettere a capo dell’Istituto di Medicina legale una nuova direttrice, impersonata da Antonia Liskova. La direttrice farà disperare Alice Allevi e la sfiderà sia sul piano lavorativo che su quello sentimentale.