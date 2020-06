Bufera su Clizia e Paolo, il web sbotta: “Che delusione, non vedi che ti usa?” Ecco perché (FOTO)

Clizia e Paolo sono finiti al centro di una nuova bufera sui social. Tutto è partito da alcune Instagram Stories pubblicate da entrambi in cui i due hanno mostrato di essere in giro per la Sicilia.

Dopo aver partecipato ad un evento, infatti, i piccioncini hanno deciso di dedicarsi ad un po’ di shopping, o meglio, l’incorvaia ha costretto Ciavarro a seguirla. Ad ogni modo, un gesto della donna ha fatto sbottare il web.

Shopping folle per Clizia e Paolo

Tra le coppie più discusse del momento c’è, sicuramente, quella formata da Clizia e Paolo che, proprio pochissime ore fa, sono finiti al centro di una nuova bufera. La coppia ha approfittato della calda giornata estiva per trovare refrigerio nei negozi siciliani. L’Incorvaia, come tutte le donne, ha preso in giro il suo compagno spingendolo a seguirla in uno shopping folle. Il giovane, però, non è sembrato disdegnare la passeggiata, sta di fatto che ha lasciato intendere di essere pronto a fare spese folli.

Tali dichiarazioni, quindi, hanno spinto l’ex di Sarcina a fare delle allusioni molto interessanti. Nello specifico, Clizia ha detto che il suo compagno sia un uomo da sposare. Dopo poco tempo, poi, la donna ha mostrato tutto il suo shopping e Ciavarro è sembrato alquanto stravolto. A quel punto, allora, gli utenti dei social hanno cominciato a muovere delle pesanti accuse contro la coppia. (Continua dopo il post)

Bufera contro la coppia

Al di sotto dell’ultimo post pubblicato su Insatgram da Paolo, infatti, è scoppiata al bufera. Un utente in particolare si è rivolto al figlio di Eleonora Giorgi esortandolo ad aprire gli occhi e a comprendere che la sua compagna Clizia lo sta solo sfruttando. Dopo la pubblicazione di questo commento, è scoppiato il caso dato che fan e haters hanno cominciato a scontrarsi. Alcuni hanno appoggiato la versione dell’utente sarcastico ed hanno dipinto Paolo come una povera vittima.

Altri, invece, hanno ritenuto completamente inopportuni i commenti negativi dato che nessuno può giudicare senza sapere nello specifico cosa accada all’interno di una coppia. Inoltre, ognuno è libero di improntare una relazione come ritiene più opportuno. Nel frattempo, però, mentre la foto prosegue nel collezionare commenti e like, i diretti interessati si stanno continuando a godere la loro gita non curandosi affatto delle polemiche.