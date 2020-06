Pierluigi Diaco, grande spavento a Io e Te. Trapani e martelli in studio, lui sbotta: “Rifanno il quarto piano?” [FOTO]

Pierluigi Diaco e strani rumori nello studio di Io e Te

Nel quarto appuntamento settimanale di Io e Te del 25 giugno 2020 è accaduto qualcosa di davvero surreale all’interno dello studio. Al termine dell’intervista alla conduttrice di Cartabianca, Bianca Berlinguer, quest’ultima e il padrone di casa Pierluigi Diaco hanno sentito dei strani rumori. Addirittura quest’ultimo si è spaventato e infastidito, dicendo: “Ci sono trapani, martelli, è fantastico. Stanno rifacendo il quarto piano?”.

Immediatamente dopo il giornalista e la sua ospite sono scoppiati a ridere sentendo per alcuni secondi dei rumori che arrivavano dal piano superiore del centro Rai di via Teulada a Roma. A quel punto l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha detto: “Scusa, ma mi viene da ridere, nel frattempo continuano i lavori in corso”.

Lavori in corso al quarto piano del centro rai in via Teulada

Nel corso dell’intervista a Bianca Berlinguer, Pierluigi Diaco è stato costretto a spiegare al pubblico di Io e Te per quale ragione si udivano dei forti rumori durante la diretta. A quel punto il padrone di casa del programma pomeridiano di Rai Uno ha detto: “Questo studio è meraviglioso, il migliore in cui potessi lavorare. Intanto qui ci sono trapani a martelli”.

In poche parole all’interno dello studio erano percepivano dei rumori di martelli e trapano al quarto piano del centro Rai. Con molta probabilità stanno allestendo qualche altro studio televisivo non calcolando, però, che sotto era in onda in diretta il format di Diaco che di certo non le ha mandato a dire: “Stanno lavorando mentre noi trasmettiamo? E’ meraviglioso”. (Continua dopo la foto)

La proposta di Pierluigi Diaco a Bianca Berlinguer

Una settimana particolarmente nervosa per Pierluigi Diaco. Infatti, il giorno precedente il giornalista ha intervistato la deejay Jo Squillo dicendole che non condivide il suo stile di vita, in particolare il suo essere vegana. Mentre nella puntata di giovedì il padrone di casa si è spazientivo per i forti rumori che arrivavano direttamente dal quarto piano di via Teulada.

Prima di congedare la collega Bianca Berlinguer, giornalista e presentatrice di Rai Tre, l’ex naufraga ha detto: “Visto che tra poco faccio ascoltare una canzone, e ci vuole il dovuto silenzio, magari se qualcuno di voi gentilmente, se vi va, va al quarto piano e dice che stiamo lavorando”.